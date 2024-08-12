В Уфе директора автошколы лишили прав за оставление места ДТП

Мировой судья судебного участка №2 по Калининскому району лишил водительских прав 62-летнего директора автошколы на один год за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По информации «Ъ-Уфа», речь идет о директоре ООО «Лидер-авто» Ильдаре Зинатуллине.

В июле на улице Мушникова он, управляя Kia, столкнулся с автомобилем Peugeot, после чего скрылся. Подсудимый признал вину частично, указав, что не заметил ДТП. Его представитель в суде просил вернуть материал для дальнейшего административного расследования, поскольку в некой видеозаписи, изученной в ходе заседания, по его словам, нет момента столкновения автомобилей.

Идэль Гумеров

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