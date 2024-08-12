Реакция последовала замедлительно

Абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google. В связи с этим профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов и их «неравномерной деградации» у разных телеком-компаний. Эксперты считают, что неравномерное замедление работы происходит из-за особенностей работы систем фильтрации трафика в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Ростелесеть» (входит более 200 региональных операторов связи), направленным на имя министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова 7 августа. Ассоциация пишет, что операторы столкнулись с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». Из-за этого количество жалоб пользователей о работе провайдеров «кратно увеличилось». В ассоциации “Ъ” подтвердили отправку письма и сказали, что оно адресатами получено.

Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко рассказывает, что руководство ассоциации уже получило жалобы примерно от 100 операторов.

Пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер, объясняет он. Из-за этого они разрывают с ними договоры. «Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб»,— говорит господин Грищенко.

Подобное письмо также отправила 8 августа в Минцифры и Роскомнадзор Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР; более 120 членов), рассказали “Ъ” в организации. АМОР подчеркивает в обращении, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны» и из-за этого операторы связи «массово теряют абонентскую базу». Глава АМОР Дмитрий Галушко отметил, что к ним поступило пока 35 обращений от операторов. И за две недели число абонентов, которые заявили, что расторгают договоры с операторами его ассоциации из-за проблем с YouTube, превысило тысячу.

Начиная с 1 августа ежедневный трафик от кэширующих серверов Google Global Cache (GGC) к абонентам в России стал составлять примерно 30% от того, что наблюдался в июле. Как сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 8 августа), проблемы с загрузкой видео на YouTube могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам; устанавливаются на сетях операторов по закону о суверенном рунете).

В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”. В Роскомнадзоре, «МегаФоне», МТС, «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев. В «Вымпелкоме» и «Ростелекоме» не ответили на запрос “Ъ”.

«Ростелесеть» пишет, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер. В письме ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение, а также принять меры по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube и «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».

Дмитрий Галушко добавляет, что проблемы с YouTube у региональных операторов могут «ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков». «У сотовых операторов ТСПУ стоит не между пользователями и GGC, а в одном сегменте сети с ними — трафик с кэшей при этом проходит нормально, и в некоторых случаях YouTube тоже может работать»,— говорит он. Аналитик профильного Telegram-канала aboud62 Алексей Бойко предполагает, что замедление сервисов происходит неравномерно у операторов из-за того, что сейчас проверяются разные способы влияния на работу YouTube. «Есть и особенности построения сетей, например, в крупных городах и в небольших населенных пунктах, в итоге может наблюдаться заметная разница в работе YouTube на ПК и смартфоне»,— говорит он.

Алексей Жабин