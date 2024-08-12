Брокеры недобирают прибыли

Выручка брокеров выросла на 7% за первую половину 2024 года, при этом чистая прибыль выросла на треть. Эксперты связывают слабый рост выручки с эффектом высокой базы 2023 года и рыночной конъюнктурой, а существенный рост прибыли — с ростом ставок маржинального кредитования. По их прогнозам, второе полугодие для брокеров окажется скромным, но тем не менее 2024 год в целом будет удачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

39 крупных компаний (выручка более 50 млн руб. за полугодие) раскрыли отчетность за полугодие, которую проанализировал “Ъ”. Выручка от профильных услуг (брокерских, депозитарных, ДУ и т. д.) выросла чуть больше 7%. Годом ранее выручка для крупных компаний вырастала в 1,5 раза. При этом чистая прибыль выросла на треть.

По неполным данным (16 компаний), комиссионные от брокерской деятельности (на них приходится 77% всей выручки) выросли на 13%. Продолжали расти и комиссионные от размещения ценных бумаг.

Можно выделить явных лидеров по росту выручки. Помимо «Финама» среди них есть «Солид», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Старт Капитал», «Апрель Капитал брокер». Некоторые компании проявляют больший, чем раньше, интерес к маркетмейкерству (БКС, «Финам», «Риком»), хотя ряд компаний («Алор», «Цифра брокер», «Ренессанс») снизили активность.

Финансовые показатели крупнейших брокерских компаний (1 полугодие 2024 года) Выйти из полноэкранного режима Название Выручка от профильных услуг (млн руб.) Изм. за год (%) В том числе выручка от брокерских услуг (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) БКС 9888,4 5,8 8957,8 1373,9 -30,6 «Финам» 3671,6 61,7 2583,0 1153,6 3159,6 БК «Регион» 2414,3 -10,0 н.д. 2273,0 20,6 «Сбербанк КИБ» 1393,1 -26,3 н.д. 8040,2 -35,6 ИФК «Солид» 1390,0 64,0 н.д. 594,8 107,2 «ВТБ Капитал Трейдинг» 1137,5 147,6 н.д. 804,3 259,2 «Ньютон Инвестиции» 1060,7 23,0 н.д. 223,5 402,4 «Го Инвест» 972,1 554,1 н.д. 516,2 — «Алор+» 933,6 43,6 589,9 943,7 29,8 «Цифра Брокер» 859,5 -33,0 638,3 758,9 -6,1 «Дженерал Инвест» 818,5 72,2 742,6 48,1 198,3 «Ренессанс Брокер» 802,0 -37,0 372,7 547,7 -69,0 «Старт Капитал» 641,2 616,3 н.д. 7788,9 — «Апрель Капитал брокер» 567,7 133,3 н.д. 193,0 20,2 «Москва Сити Секьюритиз» 409,3 2,9 406,2 477,4 26,8 «Питер Траст» 353,5 90,8 н.д. 233,6 1259,8 «Ива Партнерс» 332,7 -2,1 н.д. 733,4 1,6 «Велес Капитал» 327,8 6,8 303,2 286,0 175,5 «СБ-брокер» 324,9 -21,2 н.д. 45,0 — «КИТ Финанс» 235,6 -56,9 171,9 414,1 1545,2 «Вектор Икс» 219,1 747,7 99,3 201,6 — ИК «Лидер» 192,5 -83,4 20,0 468,7 -38,7 «Фонтвьель» 187,2 53,5 н.д. 77,5 62,4 «Грандис Капитал» 176,8 -17,8 74,0 80,1 37,5 «Актив» 167,4 29,4 н.д. 2,8 4569,5 «Ронин» 145,2 9,7 144,8 228,0 125,3 «Арована Капитал» 130,2 -87,8 н.д. 1323,6 301,0 «Риком-Траст» 118,5 55,5 88,3 21,0 15,0 «Финансовое ателье ГроттБьерн» 113,5 6,4 108,6 107,6 12,4 «Айгенис» 111,6 474,9 н.д. 12,6 -90,6 «Иволга Капитал» 99,6 -32,1 н.д. 15,2 -82,9 «Твой брокер» 77,9 -14,8 77,9 123,8 124,3 «Айсберг Финанс» 72,0 -0,3 72,0 54,4 -2,2 «Джи Ай Ди Солюшенс» 69,4 287,2 69,1 10,0 29,8 «Диалот» 63,2 37,0 63,2 -1,3 -120,5 «Резерв-Инвест» 62,0 -6,5 н.д. 16,6 9,7 АКБФ 59,7 -9,7 н.д. 91,4 — «КРЭСКО Финанс» 51,8 38,5 н.д. 10,6 18,5 «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 50,2 -11,5 н.д. -29,6 — «Финдом» 50,1 11,7 н.д. 15,3 14,6 Открыть в новом окне БК — брокерская компания, ИФК — инвестиционно-финансовая компания, ИК — инвестиционная компания. Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен. н.д. — нет данных. По данным отчетности брокерских компаний.

Слабый рост выручки связан с эффектом высокой базы 2023 года, когда рыночная конъюнктура, позволяющая получать доход клиентам, а как следствие, и брокерам, складывалась удачно, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Тут можно упомянуть и слабую динамику роста российского фондового рынка в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он. В 2024 году на фоне мировой нестабильности, ожидания рецессии рынка США и других развитых рынков, нестабильности цен на нефть и усложняющейся геополитической обстановки, отсутствия значительных внешних инвестиций в российский рынок перспектива роста для всех клиентов и брокеров остается под вопросом, по крайней мере в ближайшее время, говорит гендиректор компании «Солид» Павел Гоцев. «Рост ключевой ставки также не способствует развитию»,— добавляет он.

В первом полугодии многие брокеры столкнулись с оттоком активов на фоне повышения ставок по депозитам, рассказал управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Пика этот тренд достиг во втором квартале, на ожиданиях, а потом и на фактическом повышении ключевой ставки до 18%, отметил он. Сильный рост прибыли брокеров, впрочем, по словам господина Леснова, также связан с ключевой ставкой: «Она влияет на доходы брокера за счет роста ставок маржинального кредитования, которые у большинства привязаны к ключевой ставке, и способствует росту дохода от размещения свободных денежных средств».

В условиях волатильных рынков, роста процентной ставки маркетмейкинг приносит убыток, добавляет господин Гоцев. «Поэтому часть компаний вынуждены от этих услуг отказываться. Но кое-кто продолжает работать с этим инструментом для того, чтобы сохранить свое присутствие на рынке и поддержать отношения с клиентами»,— добавил он. Маркетмейкинг — интересное направление, которое стараются развивать все брокеры, но после попадания Мосбиржи в санкционный лист ряд инструментов пропал с биржи, а ряд потерял ликвидность, и это могло повлиять на доходы отдельных брокеров, отмечает господин Александров.

Прогнозы на второе полугодие будут более скромными для большинства участников, считает господин Леснов. «Высокая ключевая ставка, которая влияет на предпочтение инвесторов, общая коррекция на рынке, санкционные ограничения — все это играет не на руку профучастникам, однако мы не ждем каких-то резких изменений в ключевых финансовых показателях брокеров, и мы по-прежнему считаем, что в целом 2024 год будет вполне успешным для финансовых посредников»,— добавил он. Доходы и обороты брокеров должны остаться на уровне первого полугодия, считает и. о. руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло. «Существенного роста рынка на фоне ограничений на Мосбирже и политики ЦБ по ключевой ставке мы не ожидаем»,— резюмировал он.

Ксения Куликова