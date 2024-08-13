От вагантов до хип-хопа

В Инсбруке проходит один из главных международных фестивалей старинной музыки — Festwochen der Alten Musik. О том, как фестиваль, в этом году поменявший художественное руководство, старается придавать своим раритетам авторитетное и современное звучание, рассказывает Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Innsbrucker Festwochen der Alten Musik Фото: Innsbrucker Festwochen der Alten Musik

Инсбрукскому фестивалю, название которого означает в переводе «Недели старинной музыки», скоро исполнится полвека. По сравнению с многовековым возрастом фестивального репертуара срок как будто бы скромный, но на самом деле очень показательный: именно в 1970-е старинная музыка и аутентичное исполнительство начали завоевывать умы по-настоящему. Появились многие прославившиеся впоследствии коллективы барочного профиля, которые сейчас-то выглядят почтенными небожителями, а тогда были просто молодыми и рьяными командами ученых храбрецов — скажем, Les Arts Florissants Уильяма Кристи, Collegium Vocale Филиппа Херревеге, La Petite Bande Сигизвальда Кёйкена, Academy of Ancient Music Кристофера Хогвуда. Дирижер Николаус Арнонкур и режиссер Жан-Пьер Поннель выпустили сенсационные постановки трех опер Монтеверди, которые бойко расходятся в записях и превращают раннебарочного автора в репертуарного оперного композитора. Даже популярная музыка и та воспринимала исполнение старой музыки на старинных инструментах как прорывную новацию, если судить по средневеково-ренессансным влияниям на тот же прог-рок.

Другое дело, что эти завоевания не остановились. Если в 1970-е за «исторически информированным» исполнением Баха, Генделя, Вивальди или других домоцартовских композиторов приходилось охотиться, то теперь они стали стандартной частью репертуара больших сцен, как концертных, так и театральных. В этой ситуации преподносить аутентичное музицирование как резервацию, как островок подлинности посреди торжествующего мейнстрима уже не совсем действенная стратегия, и любому фестивалю поневоле приходится с этим считаться. В конце концов конкурентами на этом поле оказываются не только музыкальные форумы аналогичного профиля, но и «обычные» большие фестивали, как, допустим, Экс-ан-Прованс, регулярно приглашающий на свои оперные постановки крупных музыкантов-аутентистов вроде Рафаэля Пишона или Эмманюэль Аим.

Последние 14 лет фестиваль в Инсбруке возглавлял итальянский клавесинист и дирижер Алессандро Де Марки, но в этом году «Недели старинной музыки» проходят уже с другим руководством. Появилась отдельная должность музыкального руководителя — им стал опять-таки итальянский именитый музыкант, шеф оркестра Accademia Bizantina Оттавио Дантоне. Принимать программные решения он будет вместе с новым худруком, уже не исполнителем, а менеджером, Эвой-Марией Сенс, которая в администрации фестиваля работала с 2015 года.

На первый взгляд, изменений пока немного. Афишу по-прежнему украшают крупные имена с общемировой известностью. Масааки Судзуки и его Bach Collegium Japan, самые почитаемые и глубокие интерпретаторы Баха за пределами Европы, представят программу из баховских кантат. Дирижер Андреа Маркон, в 2017-м выпускавший в Большом театре «Альцину» Генделя, вместе с базельским оркестром La Cetra исполнит в Инсбруке оперу Кристофа Граупнера «Дидона, царица Карфагенская» (1707). Модный контратенор Якуб Юзеф Орлиньский (совсем недавно певший на открытии парижской Олимпиады) будет исполнять раннебарочные арии и мотеты с оркестром Il Pomo d`Oro, которым руководит в последние годы российский дирижер Максим Емельянычев. Эксцентричный виртуоз-клавесинист Жан Рондо выступил с концертом-сюрпризом — без программок и без объявления исполняемых произведений, чтобы, мол, никакая посторонняя информация не отвлекала слушателей от самой музыки. Оркестр Collegium 1704 под управлением Вацлава Лукса и бас Луиджи Де Донато приехали с сетом барочных арий (Гендель, Порпора, Бонончини, Чести), неожиданно объединенных мифологическим образом циклопа Полифема.

По-прежнему огромен хронологический диапазон звучащей на фестивале музыки — в этот раз он начинается со Средневековья, с вагантских песен из легендарного сборника «Carmina Burana», которые прозвучат в исполнении итальянского ансамбля Theatrum Instrumentorum. По-прежнему сохраняется в структуре фестиваля учрежденный при Алессандро Де Марки международный вокальный конкурс имени композитора Пьетро Антонио Чести, и это понятно: спрос на голоса «барочной» выделки по-прежнему велик, а инсбрукский конкурс уже прекрасно себя зарекомендовал в качестве выставки таких вокалистов. По-прежнему сохраняет фестиваль и свой главный козырь — театральную часть программы: в то время как прочие большие форумы старинной музыки, Утрехтский например, строятся исключительно на концертных событиях, в Инсбруке раритетные оперы всегда старались показывать как полновесные спектакли.

Причем в этом году спектаклей сразу три, что для Festwochen der Alten Musik скорее много (куда чаще здесь ограничивались двумя постановками). Упомянутую «Дидону» Граупнера ставит итальянская специалистка по реконструкции старинных театральных практик, хореограф и режиссер Деда Кристина Колонна. «Молодежное отделение» фестиваля, традиционный проект Barockoper:Jung, покажет камерную инсценировку оперы Генделя «Ариадна на Крите». Сам же новый музыкальный руководитель Оттавио Дантоне вместе с режиссером Лео Мускато уже представил публике сценическую версию оперы Джеминиано Джакомелли «Цезарь в Египте» — это главное событие фестиваля, о котором стоит рассказать особо.

Впрочем, очевидно, особое внимание «Недели старинной музыки» собираются уделять таким формам контакта с публикой, которые в привычные филармонически-театральные обычаи не очень укладываются. На фестивале и прежде был свой «фриндж», параллельная программа с разнообразными музыкальными событиями для широкой аудитории (на площадях, на улицах, да даже и в горах), но в этом году такие события и более многочисленны, и, главное, более разнообразны.

Сразу три мероприятия (с духовной музыкой соответственно Томаса Луиса де Виктории, Иоганна Эрнста Эберлина и Михаэля Гайдна) — не концерты в строгом смысле, а воскресные мессы (в инсбрукской Иезуитенкирхе, в Вильтенском монастыре, в храме аббатства Штамс), только, как это было когда-то заведено, с прекрасным музыкальным сопровождением. И расчет здесь вовсе не на ультраконсервативную часть публики — этот занятный слушательский опыт попросту невероятно полезен для понимания того, как духовная музыка сочинялась, жила и звучала до нынешней ссылки в секулярно-концертное ведомство.

Такой формат был на фестивале и прежде, но теперь появились еще, например, поздние концерты (с началом в половине десятого вечера), а также «слушательские лаборатории» — открытые встречи, где музыканты-аутентисты будут беседовать с публикой о старинной музыке, отвечая на вопросы от каверзных до простецких и при случае иллюстрируя свои тезисы живым музицированием. И все-таки титул самого неожиданного и расторможенного инсбрукского события, видимо, достается концерту под названием «Dancing Madness». Знаменитый гобоист Альфредо Бернардини и его ансамбль Zefiro скомпоновали шикарный набор «дикой», неортодоксальной музыки известных и второплановых композиторов XVIII века, от Вивальди до Моцарта, и позвали выступать под нее инсбрукских уличных танцоров, мастеров хип-хопа и прочих жанров, вроде бы далеких от времен «красных каблуков и величавых париков». Как идея и это не новость — еще в 2019-м в постановке Клемана Кожитора чернокожие стрит-дансеры отплясывали в «Галантных Индиях» Рамо на сцене Парижской оперы. Но именно на Инсбрукском фестивале этот концерт выглядит важным напоминанием о том, что «исторически информированное исполнительство» — вещь хоть и ученая, но далекая от заунывности. И что в те же 1970-е увлечение редкими партитурами и старинными инструментами, как это ни парадоксально, было формой протеста против душного академизма и против всего устоявшегося и застоявшегося.