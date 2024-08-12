Перед «Спартаком» закрыли ворота

В заключительном матче четвертого тура чемпионата России «Спартак» не сумел победить дома «Ахмат». Матч завершился вничью 0:0. Таким образом, красно-белые упустили шанс догнать московское «Динамо» и «Локомотив», которые находятся в тройке лидеров.

Две победы подряд с тремя голами, а с учетом Кубка России три, заставили взглянуть на «Спартак» под другим углом. Многие отметили позитивные сдвиги в игре красно-белых при новом главном тренере Деяне Станковиче, у которого начал стабильно забивать даже Манфред Угальде, чей трансфер за €13 млн, кажется, уже списали в утиль. А костариканец положил четыре гола на старте сезона. Сразу стал оправдывать потраченные на него, по данным Transfermarkt, €14 млн и Эсекьель Барко, который, кстати, быстро наладил взаимодействие на поле с тем же Угальде.

Все у Станковича как-то закрутилось и завертелось. Пока, конечно, его команда не встречалась в чемпионате с основными конкурентами, зато появилась возможность укрепить свои турнирные позиции, тем более что накануне проиграли московское «Динамо» и ЦСКА. Хотя домашний матч с «Ахматом» требовал от спартаковцев максимальной концентрации, ведь они не побеждали его с 2021 года, с тех пор когда их тренировал еще Руй Витория. Да и с составом у столичного клуба возникли определенные проблемы после того, как из-за травмы выбыл центральный защитник Никита Чернов. Продолжает восстанавливаться и капитан Роман Зобнин.

Грозненцы в предыдущем туре потерпели на своем поле болезненное поражение 0:5 от «Локомотива» и приехали в Москву, что называется, искупать вину кровью. Прессинг, борьба, жесткость — то, с чем пришлось столкнуться хозяевам. Да, гости защищались довольно низким блоком, но тем труднее было такую насыщенную оборону преодолевать. Подопечные Магомеда Адиева перекрыли практически все тропы в штрафную площадь, в том числе с флангов. Слева Станкович снова использовал Антона Зиньковского, а не новичка Маркиньоса. Зиньковский нанес первый удар в створ, правда с дальней дистанции, и голкипер «Ахмата» Георгий Шелия легко поймал мяч. А остальные попытки москвичей пробить хотя бы издали даже не заслуживали внимания. Связка Барко—Угальде тоже не функционировала. Аргентинского плеймейкера «Спартака», как и коста-риканского нападающего, так крепко прихватили, что они имели минимум времени и пространства на принятие решений.

Только на 35-й минуте Барко все же отметился ударом после скидки Угальде, но опять мяч прилетел в руки Шелии. Потом и Угальде пробил рядом со штангой, когда срезка Данила Пруцева неожиданно превратилась в передачу. И все же очевидных голевых моментов в первом тайме красно-белые не создали, а грозненцы вообще лишь эпизодически подходили к воротам Александра Максименко, и то без угроз. Однако «Ахмат» явно играл прежде всего на ноль, поэтому его нулевая ничья, в отличие от «Спартака», абсолютно устраивала.

В перерыве Станкович произвел сразу двойную замену, выпустив бразильцев Маркиньоса и Виллиана Жозе. При этом налево, где располагался Зиньковский, сместился Угальде. Маркиньос, рассматривавшийся изначально как левый вингер, действовал в центре поля вместе с Барко. Ротация оживила спартаковскую атаку. Маркиньос тут же разыграл изящную комбинацию с Жозе и едва не прорвался к воротам, а потом он же опасно зарядил из-за штрафной. Тем не менее хозяевам никак не удавалось расшатать грозненскую оборону, а вот защитник гостей Милош Шатара чуть не забил головой с углового. Мог отличиться и Мирослав Богосавац, чей удар из пределов штрафной парировал Максименко.

«Ахмат», доказавший, что не зря считается неудобным соперником для «Спартака», постепенно совсем осмелел и если не перехватил инициативу, то лишил ее москвичей, которые окончательно уперлись в стену. А Богосавац еще раз оказался в предголевой ситуации, так что уже и для красно-белых ничья представлялась не самым плохим исходом. В концовке, правда, превосходный момент был у Жозе после прострела Алексея Мелешина, но защитник грозненцев Арсен Адамов совершил ключевой сейв матча, лицом отбив мяч, летевший в сетку. На последних минутах у хозяев оставалась надежда, что, может, Барко забьет со штрафного. Аргентинец уже проявил себя в премьер-лиге как классный исполнитель подобных стандартных положений. Но он, видимо, так набегался, что сорвал удар.

Сыграв 0:0, «Спартак» набрал семь очков и поравнялся с ЦСКА, которому уступает по дополнительным показателям.

Александр Ильин