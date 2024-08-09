Испанцы собрали золотой комплект

Испанский футбол волшебное лето, по ходу которого он собрал все значимые титулы, завершил олимпийской победой. В увлекательном парижском финале сборная Испании обыграла — 5:3 — хозяев Олимпиады, разбазарив в концовке основного времени отрыв в два мяча, но дожав соперников в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанский футболист Серхио Камельо

Фото: Paul Childs , Reuters Испанский футболист Серхио Камельо

Фото: Paul Childs , Reuters

Итог этого финала заставлял напрягать память. А было ли вообще в истории футбола что-то подобное — ну, чтобы какая-нибудь страна собрала столько главных титулов в сезоне, чтобы ее доминирование имело настолько бесспорное материальное выражение, как испанское? А оно ведь получилось абсолютным, на всех уровнях. В первый день июня — клубная победа, «Реала» в лиге чемпионов. В середине июля — триумф национальной сборной в чемпионате Европы. И вот теперь, в августе,— олимпийское золото, не такое, возможно, престижное, как июльское, но с добавленной стоимостью в виде выигрыша в решающем матче у вроде бы жутко мощных и жутко мотивированных хозяев. И в виде еще более четкой, что ли, проекции «золотого» выступления на перспективу: играют ведь на Олимпиаде, по сути, молодежки, слегка разбавленные опытом.

По ходу финала, впрочем, некоторое время тянуло поверить, что на всепобеждающий испанский футбольный кураж нашлась управа.

Даже старенький Parc des Princes, и так ждавший от своих чего-то особенного, кажется, недоумевал: слишком все хорошо. Испанцев в ежовые рукавицы взяли таким прессингом, какой редко увидишь. В каждого футболиста сборной Франции, казалось, вселился бультерьер, месяц не видевший мяса и готовый накинуться на любого, кто находится в зоне видимости. Испанцы паниковали, отбрыкивались, жаловались судье.

Французский гол в картину вписался органично, как кувшинки в полотно Моне. Не мог он не созреть из этой суматохи, из этих отскоков. Очередной подобрал Энзо Мийо, а испанский голкипер Арнау Тенас ужасно неловко разобрался с мячом, встречая его на ленточке.

Стадион, смаковавший этот представлявшийся ему не просто разовым, а чуть ли не стратегическим успех тренера сборной Франции Тьерри Анри, кажется, и не заметил, как испанцы укололи в ответ, как оставленный без присмотра в дюжине метров от ворот Фермин Лопес пробил в касание. И уж точно не понял, что, пока наслаждался французским превосходством, проспал игровые трансформации, которые были поважнее отдельно взятого мяча Лопеса.

А все просто на самом деле. Французские бультерьеры наелись до отвала собственными рывками, и на авансцену вышел класс.

С ним-то у них обнаружился определенный дефицит: грызть испанцев могли, обыгрывать — нет. А у испанцев с классом дефицита не наблюдалось: чуть больше свободы для маневра — и французская защита, только что скучавшая без работы, рассыпалась на кусочки. Чтобы оглушить сборную Франции, ее оппонентам понадобились считаные минуты. За пятым олимпийским мячом Фермина Лопеса последовал шестой — после прострела слева Хуана Миранды и напрасного подвига вратаря Гийома Реста, справившегося с ударом в упор Абеля Руиса: рикошет все равно вырулил на его партнера. За этим голом — шикарный стандарт в исполнении Алекса Баэны: закрутил мяч над подпрыгнувшей стенкой в девятку.

Очухались французы лишь на излете первого тайма. Тенас, однако, больше ошибаться не хотел. И на болельщиков было жутко смотреть — физиономии мрачнее нависших, как стая дементоров, над Парижем густых туч.

Но noblesse oblige, и французы старались все поправить как могли — лезли вперед, добавляли в темпе и резкости.

И кое-что у них срасталось — не железными оказались испанцы. Надежда могла родиться из пепла неоднократно. Мешала незадачливость отправившего мяч в перекладину Ману Коне, нежданное вдохновение Тенаса, устоявшего перед тем же Коне, который стрелял на убой. Родилась она в концовке, когда прострел со штрафного подправил в сетку Магнес Аклиуш.

Времени оставалось мало, однако французы искали шанс выкрутиться отчаянно и за упрямство были вознаграждены срывом Миранды, прихватившего в штрафной противника руками настолько явно, что кто-то шутил насчет того, что испанец насмотрелся олимпийского дзюдо — там такие приемы в почете. Этот прием вылился в пенальти, реализованный Жан-Филиппом Матетой, желтую карточку и овертайм, едва не уплывший от вздохнувших с облегчением хозяев, когда Беньят Туррьентес воткнул мяч в перекладину.

В проходившем под дождем овертайме сборная Франции поначалу смотрелась свежее, но, проворонив свои возможности, однажды напортачила в тылу и открыла коридор Серхио Камельо. А тот подсек мяч над Рестом. И опять французы изо всех сил рвались к спасению. Но солнце над Парижем вернулось не для них, а для тех, кому светило все лето 2024 года. Добил французов все тот же Камельо.

Алексей Доспехов, Париж