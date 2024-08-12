Персон сменила партия

Мэр Москвы Сергей Собянин стал «ключевым субъектом» в информационной повестке выборов в Мосгордуму, следует из опубликованного в пятницу исследования Центра политической конъюнктуры. Эксперты отмечают значительно более консервативный и менее персоналистский сценарий столичной кампании-2024 по сравнению с выборами 2019 года и исключение из нее «антисистемной» оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин вписал свое имя в кампанию по выборам в Мосгордуму-2024, не являясь их прямым участником

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин вписал свое имя в кампанию по выборам в Мосгордуму-2024, не являясь их прямым участником

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главным информационным событием в предвыборной повестке СМИ стало электронное голосование, а «ключевым субъектом», которого чаще всего упоминали журналисты в контексте выборов в Мосгордуму (МГД),— мэр Москвы Сергей Собянин, отмечают в Центре политической конъюнктуры (ЦПК). «Это связано как с его поддержкой кандидатов от "Единой России", так и с тем, что главу столичного региона часто упоминают в связи с обсуждением вопросов городского развития»,— поясняют авторы доклада. Напомним, научный совет ЦПК возглавляет политолог и политконсультант Алексей Чеснаков, часто взаимодействующий с «Единой Россией» и администрацией президента.

На втором месте по упоминаемости в СМИ — председатель МГД единоросс Алексей Шапошников, который вновь идет на выборы по 11-му округу, на третьем — депутат Госдумы по Люблинскому округу (Москва), глава столичной «Единой России» Петр Толстой, не участвующий в этой кампании в качестве кандидата. В топ-10 по упоминаемости в СМИ попали также глава общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами Вадим Ковалев и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Оба также не являются кандидатами на этих выборах.

Повестка соцсети «ВКонтакте», отмечается в докладе, более персонифицирована, и в ней представлено уже большее число кандидатов, которые ведут свои предвыборные кампании и сообщают о партийных мероприятиях (впереди по этому показателю «Единая Россия»). Но и здесь среди персоналий лидируют Сергей Собянин и Петр Толстой; депутат МГД космонавт Олег Артемьев — на третьем месте с троекратным отрывом от мэра Собянина (132 поста против 465).

Деятели внесистемной оппозиции (в докладе она названа «антисистемной») представлены прежде всего в Telegram, поэтому в нем много критики как самих выборов, так и их организаторов, констатируют авторы исследования.

Среди сообщений в этом мессенджере, посвященных кампании-2024, наибольшая доля негативных высказываний — 13%. Для сравнения: во «ВКонтакте» эта доля на уровне 5%. По упоминаемости в контексте выборов в МГД в этом мессенджере лидирует коммунист Павел Иванов (внесен в реестр иностранных агентов) с 322 упоминаниями, чьи однопартийцы пытались выстроить вокруг его иноагентского статуса информационную кампанию поддержки. На втором месте снова Сергей Собянин (286 постов). Также в топе значительную долю занимают оппозиционные кандидаты, не прошедшие этап регистрации: «яблочник» Максим Круглов, самовыдвиженец Глеб Бабич, коммунист Дмитрий Сараев. При этом эксперты отмечают низкую активность «Единой России» в Telegram.

В целом, указывают эксперты ЦПК, предвыборная кампания идет по консервативному сценарию: выдвижение и регистрация кандидатов прошли без явного негатива, эмоциональный окрас дискурса вокруг выборов нейтрально-положительный, а повестка стабильна. Кандидаты от «Единой России» в этой кампании используют радикально иную стратегию продвижения по сравнению с прошлой: демонстрируют единство команды, регулярно создают партийные инфоповоды, акцентируют внимание на партийной принадлежности в индивидуальных форматах (в 2019 году все единороссы шли на выборы в МГД в качестве самовыдвиженцев). Значительно больше внимания уделяется вопросам о программах кандидатов и партий, в то время как кампания-2019 обладала более персоналистским характером: в центре внимания находились сами кандидаты, а не их планы и предложения. «Антисистемная» оппозиция, несмотря на предпринятые информационные усилия, на этот раз не смогла оказать значимого влияния на ход кампании, резюмируют авторы исследования.

Анастасия Корня