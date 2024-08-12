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Коммерсантъ FM
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Спад на высокой базе

Татьяна Едовина о динамике поступлений валютной выручки

Начатое правительством в конце апреля ослабление требований к репатриации валютной выручки экспортерами не повлияло на динамику ее продаж в мае — соотношение чистых продаж к выручке составило 108%, сообщается в июльском обзоре финансовых рынков ЦБ (данные за июнь и июль еще недоступны).

Татьяна Едовина

Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Напомним, начало смягчения требований к экспортерам по зачислению выручки сопровождалось продлением этого режима еще на год. Затем порог зачислений был дважды снижен — в июне с 80% до 60% (его применение началось с 21 июля, до этого смягчение заключалось в увеличении сроков продажи, а также в применяемых исключениях), а в июле — с 60% до 40%. Речь идет именно о доле репатриации, а не продаж возвращаемой в РФ выручки, последняя по-прежнему составляет 90%.

В ЦБ подчеркивают: уровень порога не влияет на курс рубля. В апреле, как и в мае, показатель отношения чистых продаж к валютной выручке также был высоким — 104%. В марте он составлял 97%, в феврале — 82% (доля считается по выборке из 29 крупнейших экспортеров, тогда как указ об обязательной продаже распространяется на 43 группы экспортеров). В любом случае значение было явно выше 72%, продавать которые требовалось на тот момент (90% от 80% репатриированной выручки).

Предполагается, что снижение порога даст экспортерам больше гибкости в проведении расчетов — компании могут использовать выручку для оплаты импорта или других платежей без операций на российском биржевом или внебиржевом рынке.

В июле чистые продажи выручки (тех же 29 компаний) уже снизились на 15% — до $12 млрд, однако такой спад в ЦБ объясняют высокой базой июня (экспортеры продавали выручку в ожидании высоких дивидендных выплат). Год назад объем продаж был существенно меньшим — $6,9 млрд, июльский же показатель оказался минимальным с сентября прошлого года, заметил директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой.

В июньском отчете ЦБ объяснял укрепление рубля (в июле оно уже не отмечалось) снижением спроса на валюту со стороны импортеров. В июле покупки сократило и население — их нетто-объем оказался в три раза ниже июньского, но влияние обоих факторов уравновесило снижение валютных поступлений — курс за месяц почти не изменился.

Одной из причин более устойчивого снижения объемов продаж валютной выручки может стать повышение доли рубля в расчетах (информации по ней в отчете ЦБ не приводится), а также изменение торгового баланса — сокращение экспортных поступлений вслед за снижением цен на товары экспорта или рост импорта. Пока из данных платежного баланса, однако, следует, что импорт, как и экспорт, снижается. С учетом лагов между оплатой поставок и фактическим ввозом (что и определяет объем импорта в конкретный месяц) более показательными могут оказаться данные за осенние месяцы — тогда в статистике отразится влияние июньского раунда ограничений.

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