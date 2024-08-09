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Коммерсантъ FM
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Долгая дорога к конвенции

История вопроса

Продвигать в ООН инициативу принятия альтернативы Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях Россия начала еще в 2017 году. Будапештская конвенция, подписанная в 2001 году, сегодня является наиболее значимым межправительственным механизмом по борьбе с киберпреступностью: его ратифицировали 68 стран (в основном западных). Российские же власти считают Будапештскую конвенцию инструментом вмешательства во внутренние дела других государств и нарушения их суверенитета.

В 2019 году Россия добилась принятия Генассамблеей ООН резолюции 74/247 о создании Спецкомитета для «разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Большинство западных стран выступили против этого: они были нацелены не на выработку нового документа, а на расширение ареала действия Будапештской конвенции. Однако в итоге западные государства пересмотрели свой подход и активно подключились к работе Спецкомитета.

Россия дважды вносила на рассмотрение ООН свои варианты текста конвенции — в 2017 и 2021 годах. В их подготовке участвовали Генпрокуратура, МВД, МИД и другие профильные ведомства. Ряд вошедших в них положений был задействован при выработке документа, принятого накануне.

Елена Черненко

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