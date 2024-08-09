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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, обсуждалась борьба с терроризмом, сообщила пресс-служба Кремля. Президент заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова.

Владимир Путин и члены Совбеза на оперативном совещании

Владимир Путин и члены Совбеза на оперативном совещании

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и члены Совбеза на оперативном совещании

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом, Александр Васильевич (директор ФСБ Александр Бортников.— "Ъ"), пожалуйста прошу вас»,— сказал президент во вступительном слове. На этом открытая часть Совбеза завершилась.

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