Кто дал мне новую жизнь

Донор костного мозга из Подмосковья встретился с мальчиком из Саратова, чью жизнь он спас два с половиной года назад. Тогда Артем Осипенко стал донором для Димы Палибина, у которого в 2020 году диагностировали первичный иммунодефицит. Сейчас Диме шесть лет, он чувствует себя хорошо, ходит в детский сад, посещает спортивные секции. Донор был найден в Национальном регистре доноров костного мозга (Национальном РДКМ).

Накануне встречи вся семья пыталась угадать, какой он — человек, который спас жизнь их маленького Димы. А папа сказал, что ему все равно, но этому человеку он до конца жизни будет благодарен.

На следующий день перед пресс-конференцией в ТАСС родители и бабушка очень волновались. А Дима был спокоен — ждал и играл в телефон.

— Ты знаешь, с кем встретишься? — спрашивали Диму журналисты.

— А как же, с донором,— солидно отвечал мальчик.

— А кто это? — не унимались взрослые.

— Это человек, который дал мне новую жизнь! — пояснял Дима.

Первые проявления болезни у Димы начались в феврале 2020 года — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Полностью излечиться можно было только с помощью пересадки костного мозга.

— Необходима была трансплантация от неродственного донора со стопроцентным совпадением. Благодаря Национальному РДКМ, куда мы обратились, донор нашелся, быстро откликнулся и быстро прошел все нужные обследования. И уже в начале 2022 года Диме сделали трансплантацию. Он скоро оправился после операции, ходит в детский сад, общается с друзьями, занимается плаванием,— рассказывала Екатерина Палибина, мама Димы.

— Хочешь стать чемпионом? — спрашивали журналисты.

— Нет! Просто плаваю! — с достоинством отвечал Дима.

И тут произошло то, ради чего вся семья приехала из Саратова. В студию вошел Артем Осипенко — генетический близнец Димы.

Мальчик застеснялся, подарил Артему мягкую игрушку, но обниматься не захотел, спрятался за маму. Зато Димин папа Сергей обнял Артема крепко и от души — у обоих мужчин навернулись на глаза слезы.

Артему 35 лет, он живет в селе Ильинский Погост Московской области. Работает геодезистом. Увлекается футболом и туризмом. Несколько лет назад его крестнику врачи поставили диагноз «лейкоз», который впоследствии не подтвердился. Но после этого случая Артем решил узнать больше об этой болезни. И в результате вместе с женой Анастасией в 2020 году вступил в регистр доноров костного мозга. Это был осознанный шаг, и все же звонок из регистра стал неожиданностью.

— Смотрю, звонок с незнакомого номера, я погуглил — оказалось, это РДКМ. Я сразу перезвонил. Четыре-пять дней заняла подготовка, потом сдал кровь. Многие думают, что костный мозг — это что-то связанное с костью. На самом деле это просто сдать кровь. Я сдал и пошел на работу, без проблем, чувствовал себя нормально,— смущенно улыбался Артем.

А дальше было весело. Семьи Палибиных и Осипенко отправились в парк «Сказка» в Крылатском. В парке у Димы разбежались глаза — столько интересного! В жару особенно впечатлил охлаждающий коридор: проходишь по нему и покрываешься микрокаплями — вообще не жарко. И интерактивные аттракционы поразили мальчика до глубины души. На мобильнике так не поиграешь!

Потихоньку Дима оттаял. Перестал бояться. Оказалось, что донор — это веселый дядя, хороший друг или старший брат — человек, который дал ему новую, счастливую жизнь.

весь сюжет: rusfond.ru/issues/1155

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда