Такси, каршеринг, самокат

Значительный рост цен на поездки в такси вынуждает россиян искать способы сэкономить на мобильности, выбирая альтернативу в виде каршеринга или арендованных электросамокатов. «Ъ-Review» разбирался, можно ли сократить затраты на поездки, не отказываясь от них в пользу общественного транспорта.

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Дорого, но без вариантов

Цены на поездки в такси заметно выросли за последние годы. В июне 2024 года средняя стоимость проезда в такси достигла 42,59 руб. за 1 км пути, что на 30% больше год к году, следует из данных Росстата. В январе—июне 2024 года средний чек на поездку в Москве составил 808 руб., это на 5% больше год к году), а по России в целом — 574 руб. (рост на 7%), подсчитали в компании «Платформа ОФД». Это значительные суммы в пересчете на средний доход: Согласно Росстату, в апреле 2024 года средняя начисленная зарплата россиянина составила 83,8 тыс. руб.

Тем не менее, отказываться от услуг такси граждане не спешат. По подсчетам «Платформы ОФД», в первом полугодии 2024 года число поездок в Москве выросло на 3% год к году, а по России в целом — на 5%.

Востребованность такси в регионах очень часто становится отражением проблем в работе городского пассажирского транспорта, объясняет председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Уровень развития общественного транспорта в небольших населенных пунктах как правило низкий, перерывы между рейсами — длительные, а завершает работу такой транспорт рано, поэтому не всегда есть возможность добраться с работы в вечерние и тем более ночные часы. К тому же, цена на проезд в автобусах, троллейбусах и метро ежегодно растет сопоставимыми с такси темпами, но в отличии от общественного транспорта, в такси качество услуг постепенно улучшается, добавляет господин Зотов.

Способы сэкономить

Однако есть варианты сэкономить на поездках в такси, не отказываясь от них в пользу общественного транспорта. Если поездка не срочная, то не стоит вызывать такси в часы пик, напоминает руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева. В сервисе заказа такси «Максим» говорят, что в будни пик нагрузки приходится на 6:30—9:00 утра и на 17:00—19:00 вечера, когда люди едут на работу и возвращаются с нее. Совершить выгодную поездку в часы пик можно, если вызвать машину заранее на нужное время: например, с вечера заказать такси на утро.

Есть и необычный лайфхак — ориентироваться по часам. Как правило, пассажирам нужно прибыть в назначенное место к ровному времени, например, к 9:00. Из-за этого поездки в 45 минут каждого часа дороже, чем если вызывать в 15 минут. Иными словами, в 8:15 поездка будет стоить будет в среднем дешевле, чем в 8:45, рассказывают в «Яндекс GO».

В пятницу повышенный спрос может сохраняться вплоть до 23:00, а в выходные дни поездки дешевле всего утром: к вечеру спрос начинает плавно нарастать, отмечают в сервисе «Максим». Операционный директор «ГТК-Холдинг» Орц Мадаев также рекомендует отказаться от услуг такси в воскресенье: в этот день поездки в среднем дороже на 5 -10% дороже, чем в другие дни недели. При этом четверг он называет самым «дешевым» днем для поездок.

В такси действует динамическое ценообразование: чем больше спрос, тем выше цены. Например, дорога во время непогоды занимает больше времени, желающих уехать на такси тоже становится больше, а количество машин на линии не меняется или даже может уменьшиться, потому что некоторые водители решают остаться дома, поясняют в «Яндекс GO». Поэтому во время дождя или снегопада стоимость поездки окажется выше. И чтобы привлечь к работе больше водителей, сервисы поднимают цены на услуги перевозок.

Для автоматизации расчета стоимости поездок, каждый город разбит на тарифные зоны. Можно проверить адреса возле точки отправления – если они относятся к другой тарифной зоне, поездка получится немного дешевле, советуют в сервисе заказа такси «Максим». Приложение также может предложить выйти чуть раньше, если на дороге пробка или сложный заезд во двор, или пройти пару минут до места посадки. Таким образом длительность пути и сумма к оплате сократятся, указывают в «Яндекс. Такси». Также можно вызвать такси к месту по направлению движения дальнейшей поездки, в таком случае удастся сэкономить на расстоянии для разворота машины, рекомендует Екатерина Киселева.

Стоит регулярно менять место подачи такси: агрегаторы зачастую увеличивают стоимость поездки от постоянных пунктов отправления и прибытия, отмечает Орц Мадаев. Также не будет лишним установить приложения разных сервисов: иногда разница в цене может достигать 20%, продолжает он.

Есть также сервисы, в которых можно предложить свою цену поездки. Один из таких — Drivee, где о стоимости можно договориться напрямую с водителем. Но очевидно, что водитель не поедет себе в убыток, а понятие справедливой стоимости может сильно разниться, признают в самом сервисе. К тому же, зачастую к работе с такими сервисами привлекаются не только получившие лицензию на перевозки автопарки и водители, но и люди без разрешительной документации. Поэтому безопасность такой поездки может быть ниже.

Некоторые экономят на поездках, заказывая такси вместе с попутчиками. Например, можно уехать из офиса совместно с коллегами и разделить с ними стоимость поездки. Если среди знакомых нет попутчиков нет — агрегаторы предлагают тариф «Вместе», при котором система автоматически подбирает еще одного пассажира. Такая поездка обойдется до 40% дешевле, а длительность в пути вырастет примерно на 10 минут, говорят в «Яндекс GO». Хотя в силу менталитета спрос на подобную опцию в крупных городах достаточно низкий: поехать в такси с незнакомым человеком готовы не более 15% опрошенных, говорит Орц Мадаев.

Наконец, среди способов сэкономить — воспользоваться системой лояльности и бонусов в приложениях, либо выбрать категорию такси и транспорта в качестве приоритетных для кэшбэка в банковских приложениях, отмечает директор по массовым продуктам «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев.

Альтернативные варианты

Своя машина вряд ли обойдется дешево. В 2023 году средние расходы на автомобиль (включая стоимость машины, оплату процентов по кредиту на ее приобретение, ремонт, топливо, парковку и другие траты) в Москве оценивались в 1,05 млн руб. ежегодно, в Петербурге — в 717 тыс. руб., в других российских городах — в 578 тыс. руб., подсчитали в аудиторской компании Б1.

В то же время шеринговые сервисы оказываются более доступными. К примеру, цены на каршеринг не только ниже собственного автомобиля, но и услуг такси. По подсчетам Б1, в 2023 году регулярное пользование каршеринговыми машинами обошлось москвичам в 171 тыс. руб. ежегодно, петербуржцам — в 177 тыс. руб., а жителям других крупных городов с такими сервисами — в 163 тыс. руб. Постоянные поездки на такси в то же время обошлись бы в среднем в 264, 370 и 252 тыс. руб. соответственно. Если средняя стоимость в каршеринге в ноябре 2023 года составляла 23 руб. за 1 км, то в такси — 39 руб.

Из-за сравнительно невысокой стоимости россияне стали чаще пользователи сервисами поминутной аренды автомобилей взамен услуг такси. По подсчетам «Платформа ОФД», в январе—июне 2024 года число поездок таким способом выросло заметнее, чем в такси — на 9% год к году. Потребители выбирают именно каршеринг для поездок на дальние расстояния, а для коротких расстояний — такси, поясняет Орц Мадаев.

Если же надо проехать до 2-3 км, есть и альтернативный транспорт — самокаты. Такой способ мобильности набирает популярность еще быстрее, чем привычные виды транспорта. По данным компании «Платформа ОФД» в первом полугодии 2024 года число поездок в кикшеринге выросло на 20% год к году. Операторы таких сервисов все активнее начинают развиваться за пределами городов-миллионников, стимулируя россиян пользоваться их услугами. Кроме того, граждан привлекает и невысокая стоимость: средний чек на поездку на арендованном самокате в первом полугодии 2024 года составил 290 руб., подсчитали в «Платформа ОФД».

Однако минус кикшеринг в его слабой зарегулированности, из-за чего безопасность поездок может быть ниже. Кроме того, само использование электросамокатов вызывает недовольство у участников дорожного движения. Так, 21% москвичей предлагают запретить передвигаться на самокате в центре города, в Санкт-Петербурге так ответили 31% жителей, показал опрос SuperJob, проведенный весной текущего года.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Дарья Андрианова