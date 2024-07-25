Куда мир катится

По итогам первой половины года многие эксперты пытаются понять, какие технологические тренды текущего года остаются перспективными, а про какие уже можно забыть. Захватившая всех горячка генеративного ИИ заставляет рынок задуматься, как следует развивать эти технологии, чтобы они не стали очередным пузырем и не потеряли свою актуальность, как это уже случилось с некоторыми решениями, которые еще совсем недавно вызывали всеобщий восторг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«О бесконтрольном и разнонаправленном развитии генеративного ИИ лучше забыть». Такое мнение высказал в середине июля в интервью журналу Forbes сооснователь и гендиректор сервисного провайдера в области электронной торговли SmartOSC Нгуен Тай Сон. «Стало ясно, что использование ИИ фрагментарно, без должного контроля сверху донизу и без предварительного испытания на практике будет только усложнять как изыскания работающих в этой области команд исследователей, так и внедряющих эти технологии организаций»,— полагает эксперт. «Если добавить нескольких участников рынка электронной торговли, которые используют свои собственные инструменты ИИ, к уже существующему миксу систем ИИ, это приведет к абсолютной фрагментарности на рынке»,— соглашается с экспертом директор маркетингово-исследовательской компании Doyle Blackfriars Мария Елена Мартяк. По ее мнению, развитие рынка дошло до такой стадии, при которой необходимо создавать общие правила игры, по которым будут использоваться новые инструменты ИИ.

Бурное развитие новых инструментов и решений заставляет задуматься и об оптимизации расходов на них. По крайней мере, принцип «дорого — значит хорошо» сейчас становится неактуальным. «Вашей компании нужна именно та технология, которая точно подходит под ваши потребности, а для этого вам необходимо понять, что именно вы хотите,— подчеркивает Нгуен Тай Сон.— Потребности зависят от конкретных факторов — сектора, в котором работает компания, местоположения, размера компании и тысяч других крупных и мелких факторов. Именно поэтому все компании останутся в выигрыше, если будут распределять свои бюджеты в соответствии с тем, что им действительно нужно от той или иной технологии».

Еще одним высокотехнологичным трендом, который сейчас утрачивает свою актуальность, становятся системы «все-в-одном». «Такие технологические решения, казалось бы, очень удобны. Но на деле они являются весьма громоздкими в нынешних, быстро меняющихся условиях»,— отмечает глава SmartOSC. По его мнению, спектр потребностей каждой компании слишком многообразен и уникален, чтобы стараться применять к ним единый технологический подход. Более актуальным средством, по мнению эксперта, станут модульные системы узких технологических решений, которые помогут бизнесу быть более гибким и проще приспосабливаться к меняющимся условиям.

Что касается технологичных трендов, которые сохраняют свою актуальность в этом году, то здесь выбор гораздо шире. По мнению консалтинговой компании McKinsey, таких трендов в этом году насчитывается не менее 15. В развитие только генеративного ИИ в 2023 году было вложено $36 млрд, а число рабочих мест в этой отрасли за год выросло на 111%. «Революция ИИ» — так определяют эксперты McKinsey целую россыпь новых направлений в развитии генеративного ИИ, которые включают в себя создание нового контента — включая текстовый, аудио- и видеоконтент, автоматизацию рутинных процессов, структурирование больших массивов данных и т. д. и т. п.

Генеративный ИИ нового поколения предоставляет решения, лежащие в основе еще одного перспективного тренда — создание программного обеспечения нового поколения. Это подразумевает автоматическую генерацию кодов, автоматическое тестирование и автоматический рефакторинг кодов. Только в 2023 году в такие средства по всему миру было инвестировано $17 млрд, а 63% из опрошенных McKinsey 1 тыс. компаний заявили, что либо уже внедряют такие инструменты, либо тестируют их (см. диаграмму).

Постоянное развитие беспроводных телекоммуникаций не означает, что в этом году данный тренд как-то утратил свою актуальность. Напротив — такие страны, как США, Германия, Великобритания, Финляндия, Китай, Япония, Южная Корея и ОАЭ, заметно опередили остальные страны в развитии сетей 5G и теперь приступили к развитию сетей 6G. Бурный рост инвестиций наблюдается и в сегменте новых поколений Wi-Fi — 6-го и 7-го. А новости о развитии интернета с низкоорбитальных спутников поступают в этом году чуть ли не каждую неделю. Неудивительно, что только по итогам прошлого года в развитие новых систем беспроводной связи было вложено в общей сложности около $29 млрд.

Еще одним актуальным трендом остаются облачные и периферийные вычисления (edge computing). В эти технологии только в прошлом году было вложено $54 млрд. Хотя с учетом недавнего глобального сбоя облачной платформы Microsoft Azure, из-за которого по всему миру было отменено несколько тысяч авиарейсов, в аэропортах пришлось вручную заполнять посадочные талоны, а многим ритейлерам пришлось перейти на формат оплаты «только наличные», многие инвесторы могут задаться вопросом, насколько эффективно были потрачены все эти средства.

Развитие беспилотных технологий уже привело к тому, что по улицам многих городов мира колесят роботы-доставщики, умиляя прохожих своей задумчивостью и аккуратностью в передвижении. Однако до совершенства таким роботам все еще далеко — особенно в странах, где зимой неожиданно выпадает снег, а дворников хронически не хватает. Поэтому сердобольным пешеходам приходится то и дело вызволять из снежных заторов беспилотных роботов-доставщиков, которые еще не обзавелись высокотехнологичными лопатами и средством обнаружения сугробов на своем пути. Беспилотные технологии в автотранспорте также стремительно развиваются, позволяя многим автолюбителям отдать на откуп автоматике такие приемы, как параллельная парковка задним ходом, да еще на тесно заставленных городских улицах. Инвестиции в такие технологии «мобильности нового поколения» только в прошлом году составили $83 млрд, существенно продвинув вперед развитие сенсоров, радаров, лидаров, протоколов связи и специализированного программного обеспечения.

Однако на первом месте по инвестициям с большим отрывом оказались «технологии новой энергетики» — электрический транспорт, хранение энергии и возобновляемая энергетика — $183 млрд. Может быть, во многом благодаря тому, что этот тренд до сих пор остается актуальным, а инвестиции в эти технологии продолжают активно поступать, теперь уже мало кого удивишь зарядной станцией для электромобиля на городской улице, ветряком или солнечной батареей на даче и анекдотами про мужиков в гараже, которые спорят о том, какую Tesla надо брать — на дизеле или бензине, с механикой или автоматом.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Евгений Хвостик