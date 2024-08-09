На Московской бирже нашлось много юаней

Пока некоторые участники рынка говорят о дефиците юаней в РФ, торги на Московской бирже (MOEX: MOEX) проходят в довольно спокойном режиме. Объемы первых дней августа даже превзошли показатели первых дней июля, хотя и несколько уступают показателям предшествующих месяцев 2024 года. Отставание по-прежнему связано с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Высокие же ставки по привлечению юаней, скорее всего, вызваны проблемами с ликвидностью одного-двух крупных участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дефицит юаневой ликвидности оказывает ограниченное влияние на спотовый валютный рынок. По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в четверг, 8 августа, суммарный объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил почти 85 млрд руб., что совпадает со средним значением торгов с начала месяца. Несмотря на то что накануне объем торгов опускался до 50 млрд руб., в предшествующие два дня он уверенно превышал 100 млрд руб. В целом показатели первых дней августа заметно (на 16%) превышают показатели первых дней июля, хотя и уступают средним показателям предшествующих месяцев.

О проблеме с юаневой ликвидностью говорят участники рынка, приводя данные по операциям с Банком России.

В частности, 7 августа объем операций своп составил 21,26 млрд CNY (эквивалент 252 млрд руб.), а ставка достигала 17% годовых. С начала августа объем таких сделок с регулятором достиг 106,32 млрд CNY (1,26 трлн руб.), что лишь немногим меньше показателя за весь июль — 135,8 млрд CNY (1,6 трлн руб.).

Однако эти рекордные показатели не свидетельствует о нехватке юаней в экономике, считают аналитики. «У России с Китаем сохраняется профицит в торговле, поэтому юани поступают, отсюда курс юаня к рублю стабилен — и на бирже, и на внебиржевом рынке»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В частности, с начала месяца курс китайской валюты остается в довольно узком диапазоне 11,75–11,9 руб./CNY.

Кроме того, подобные эпизоды взлета юаневых ставок повторяются регулярно. Например, в конце 2023 — начале 2024 года ставки поднимались до 5–10% годовых, а объемы операций своп с Банком России достигали 5–14 млрд CNY (см. “Ъ” от 7 февраля). Заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин не исключает того, что дефицит юаней возник у какого-то крупного участника рынка.

Впрочем, для валютного рынка более важное значение имеет соотношение спроса и предложения со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

При этом импортеры из-за санкций в отношении Московской биржи и проблем с трансграничными операциями сократили интерес к валюте, что и стало одной из ключевых причин укрепления рубля с середины июня. Однако в ответ на чрезмерное укрепление российской валюты правительство смягчило требование к обязательной репатриации валютной выручки (см. “Ъ” от 22 июня). Если в октябре ключевые участники ВЭД были вынуждены переводить на счета российских банков 80% валютной выручки и 90% от нее продавать, то в июне показатель репатриации был снижен до 60%, а в июле — до 40%. «В период налоговых выплат в июле 2024 года биржевые объемы торгов юанем были относительно небольшими, что может косвенно указывать на снижение предложения валюты от экспортеров»,— отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В отличие от долларов и евро (которые можно было свободно занять в западной финансовой системе) российские компании получают юани в основном от торговли, указывает господин Васильев. При этом китайские банки могли сократить предложение юаней, в том числе в рамках операций своп. Привлечь же большие объемы у других участников рынка сложно, что заставило отдельных игроков обращаться в ЦБ. По мнению Дениса Попова, разрешению проблемы способствовала бы организация устойчивых к санкциям каналов трансакций между Россией и Китаем. Но это нетривиальная задача, требующая создания специальной финансовой инфраструктуры. Несмотря на это, банкиры ждут улучшения ситуации с ликвидностью на спотовом рынке. Даже в условиях смягчений требований к репатриации валютной выручки, по мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, у компаний сохраняется необходимость заводить ее в РФ, в противном случае придется фондироваться в рублях для операционных целей по текущим высоким ставкам.

Виталий Гайдаев, Ольга Шерункова