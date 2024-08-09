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Коммерсантъ FM
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На Московской бирже нашлось много юаней

Валютные торги проходят в спокойном ритме

Пока некоторые участники рынка говорят о дефиците юаней в РФ, торги на Московской бирже (MOEX: MOEX) проходят в довольно спокойном режиме. Объемы первых дней августа даже превзошли показатели первых дней июля, хотя и несколько уступают показателям предшествующих месяцев 2024 года. Отставание по-прежнему связано с низким спросом на валюту со стороны импортеров. Высокие же ставки по привлечению юаней, скорее всего, вызваны проблемами с ликвидностью одного-двух крупных участников рынка.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дефицит юаневой ликвидности оказывает ограниченное влияние на спотовый валютный рынок. По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в четверг, 8 августа, суммарный объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил почти 85 млрд руб., что совпадает со средним значением торгов с начала месяца. Несмотря на то что накануне объем торгов опускался до 50 млрд руб., в предшествующие два дня он уверенно превышал 100 млрд руб. В целом показатели первых дней августа заметно (на 16%) превышают показатели первых дней июля, хотя и уступают средним показателям предшествующих месяцев.

О проблеме с юаневой ликвидностью говорят участники рынка, приводя данные по операциям с Банком России.

В частности, 7 августа объем операций своп составил 21,26 млрд CNY (эквивалент 252 млрд руб.), а ставка достигала 17% годовых. С начала августа объем таких сделок с регулятором достиг 106,32 млрд CNY (1,26 трлн руб.), что лишь немногим меньше показателя за весь июль — 135,8 млрд CNY (1,6 трлн руб.).

Однако эти рекордные показатели не свидетельствует о нехватке юаней в экономике, считают аналитики. «У России с Китаем сохраняется профицит в торговле, поэтому юани поступают, отсюда курс юаня к рублю стабилен — и на бирже, и на внебиржевом рынке»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В частности, с начала месяца курс китайской валюты остается в довольно узком диапазоне 11,75–11,9 руб./CNY.

Кроме того, подобные эпизоды взлета юаневых ставок повторяются регулярно. Например, в конце 2023 — начале 2024 года ставки поднимались до 5–10% годовых, а объемы операций своп с Банком России достигали 5–14 млрд CNY (см. “Ъ” от 7 февраля). Заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин не исключает того, что дефицит юаней возник у какого-то крупного участника рынка.

Впрочем, для валютного рынка более важное значение имеет соотношение спроса и предложения со стороны участников внешнеэкономической деятельности.

При этом импортеры из-за санкций в отношении Московской биржи и проблем с трансграничными операциями сократили интерес к валюте, что и стало одной из ключевых причин укрепления рубля с середины июня. Однако в ответ на чрезмерное укрепление российской валюты правительство смягчило требование к обязательной репатриации валютной выручки (см. “Ъ” от 22 июня). Если в октябре ключевые участники ВЭД были вынуждены переводить на счета российских банков 80% валютной выручки и 90% от нее продавать, то в июне показатель репатриации был снижен до 60%, а в июле — до 40%. «В период налоговых выплат в июле 2024 года биржевые объемы торгов юанем были относительно небольшими, что может косвенно указывать на снижение предложения валюты от экспортеров»,— отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте

В отличие от долларов и евро (которые можно было свободно занять в западной финансовой системе) российские компании получают юани в основном от торговли, указывает господин Васильев. При этом китайские банки могли сократить предложение юаней, в том числе в рамках операций своп. Привлечь же большие объемы у других участников рынка сложно, что заставило отдельных игроков обращаться в ЦБ. По мнению Дениса Попова, разрешению проблемы способствовала бы организация устойчивых к санкциям каналов трансакций между Россией и Китаем. Но это нетривиальная задача, требующая создания специальной финансовой инфраструктуры. Несмотря на это, банкиры ждут улучшения ситуации с ликвидностью на спотовом рынке. Даже в условиях смягчений требований к репатриации валютной выручки, по мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, у компаний сохраняется необходимость заводить ее в РФ, в противном случае придется фондироваться в рублях для операционных целей по текущим высоким ставкам.

Виталий Гайдаев, Ольга Шерункова

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