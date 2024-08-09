Рельсам повышают нагрузку

Вагоностроители продолжают наращивать производство подвижного состава. По итогам полугодия выпуск грузовых вагонов вырос почти на четверть, до 35,4 тыс. единиц, лидируют по темпам прироста полувагоны, в том числе с повышенной осевой нагрузкой, а также нефтебензиновые цистерны и крытые вагоны. Эксперты ожидают роста производства по итогам года до 68–70 тыс. вагонов, но уже видят признаки охлаждения спроса из-за высоких цен и ставок лизинга, а также снижения доходов операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия производство грузовых вагонов в РФ выросло на 24% год к году, до 35,4 тыс. единиц, сказано в обзоре Объединения вагоностроителей.

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Лидерство по объемам выпуска сохраняет Объединенная вагонная компания с примерно 9,5 тыс. единиц. На втором месте — «РМ Рейл» с 5,9 тыс. вагонов, третий — «Алтайвагон» с 5,1 тыс. Уралвагонзавод (УВЗ), бывший в конце 2010-х годов лидером рынка по объемам производства, но после начала боевых действий РФ на Украине переключившийся на гособоронзаказ, сообщал, что в первом полугодии выпустил около 5 тыс. единиц подвижного состава — на 13% больше, чем годом ранее.

Производство наиболее массового типа подвижного состава — полувагонов — выросло на 36%, до 13,6 тыс. единиц. На 32%, до 5,5 тыс. штук, увеличился и выпуск инновационных полувагонов (с повышенной осевой нагрузкой).

К производству типовых полувагонов постепенно вернулся УВЗ, тогда как год назад выпускал в это время только универсальные платформы для перевозки техники. По информации “Ъ”, в июне УВЗ также должен был произвести небольшую партию инновационных вагонов.

Выпуск второго по популярности типа — хопперов — увеличился на 8%, до 9,4 тыс. единиц. Этот тип подвижного состава в условиях высокой рентабельности перевозок зерна был лидером по динамике производства в прошлом году (рост в 2,3 раза, до 18,6 тыс. штук). За шесть месяцев 2024 года производство зерновозов выросло на 26%, до 8,1 тыс. штук, тогда как выпуск минераловозов сократился на 45%, до 1,1 тыс. штук.

Заметно в первом полугодии выросло производство цистерн — на 26%, до 5,5 тыс. единиц. Производство нефтебензиновых цистерн увеличилось на 37%, до 3,6 тыс. штук, цистерн для химических грузов — в четыре раза, до 1,4 тыс. штук. А выпуск цистерн для СУГ, напротив, сократился на 46%, до 0,5 тыс. штук. Дефицит цистерн для СУГ подталкивал участников рынка, жаловавшихся на невыполнение планов отгрузки, лоббировать приостановку запрета продления срока службы этого типа подвижного состава, но пока безуспешно (см. “Ъ” от 20 мая).

Среди других сегментов лучшую динамику показывают крытые вагоны. Выпуск, в основном обеспеченный «Алтайвагоном», в первом полугодии вырос на 38%, до 2,7 тыс. штук. Производство платформ сократилось на 25%, до 4,1 тыс. единиц, в связи со снижением в сегменте фитинговых платформ на 29%, до 3,1 тыс. штук. Нехватку последних уже отмечали контейнерные операторы (см. “Ъ” от 14 ноября 2023 года). Производство универсальных платформ, напротив, увеличилось на 36%, до 1 тыс. единиц, основные объемы обеспечил УВЗ.

Стоимость новых вагонов продолжает расти и иногда опережает темпы увеличения предложения. В Информационном центре операторов сообщили “Ъ”, что средние цены на новые типовые полувагоны за первое полугодие выросли на 34% год к году.

Нефтебензиновые цистерны подорожали на 22%, хопперы-зерновозы — на 27%, а фитинговые платформы и инновационные полувагоны — на 40% и 44% соответственно.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук полагает, что по итогам года производство вагонов прирастет до 68–70 тыс. единиц. Но, предупреждает он, уже наблюдается явное охлаждение спроса на новые вагоны из-за высоких цен и ставок лизинга, в связи с чем закупка нового парка фактически не окупается. Ставка доходности оперирования также снижается. При перевозках экспортного угля инновационным подвижным составом за последние четыре месяца ставка снизилась на 7,5%, типовым — на 11%, а за последние четыре года — сократилась более чем на 20%, говорит господин Савчук. По его словам, перекладывать издержки на грузовладельца операторы уже не могут и ситуация отразится на рынке оперирования, где возможны банкротства или как минимум смена собственников операторских компаний.

В июле, по данным ОАО РЖД, на сети было 1,35 млн вагонов, в том числе 1,12 млн единиц рабочего парка. Это на 4,2% и на 6,9% больше, чем в июле 2023 года. Как заявляли в ОАО РЖД, грузовой парк превышает «предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта» на 220 тыс. единиц и нуждается в сокращении. Но клиенты ОАО РЖД говорят о фактическом дефиците подвижного состава и зависимости своей закупочной политики от оборота вагонов на сети, который продолжает расти (см. “Ъ” от 22 июля).

Наталья Скорлыгина