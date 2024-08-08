Сочи стал лидером по числу бронирований в августе 2024 года

Сочи возглавил список самых популярных туристических направлений в России по числу бронирований на август 2024 года, опередив Анапу и Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным компании Национальный туроператор «Алеан», Сочи оказался на первом месте, получив 39% от общего объема бронирований по внутренним направлениям. Анапа заняла второе место с 30% бронирований, а Геленджик — третье с 13%. Курорты Кавказских Минеральных Вод выбрали 11% туристов, за ними следуют Крым с 9%, Калининград и область с 3%, Москва и Подмосковье с 3%, и Санкт-Петербург с 2%.

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Спрос на туры в Крым с прошлого года вырос на 66%, интерес к Калининграду увеличился на 14%, а к Сочи — на 9%. В Анапе спрос вырос на 6%.

Средняя стоимость проживания в Сочи составила 87,9 тыс. руб. за 8,57 дня. В Анапе средний чек на отдых достиг 108 тыс. руб. за 8,8 дня, в Геленджике — 99,5 тыс. руб. за 8,55 дня. На курортах Кавказских Минеральных Вод средний чек составил 99 тыс. руб. за 10,6 дня, в Крыму — 75 тыс. руб. за 9,6 дня, в Москве — 21 тыс. руб. за 3,9 дня, в Подмосковье — 76 тыс. руб. за 7,4 дня, в Калининграде и области — 54,4 тыс. руб. за 6,82 дня, и в Санкт-Петербурге — 28,8 тыс. руб. за 4,95 дня.

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», в августе 2024 года россияне чаще всего бронируют отели в Санкт-Петербурге, Сочи, Москве, Анапе, Калининграде, Геленджике, Казани, Зеленоградске, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Средняя стоимость ночи в отелях Сочи составляет 6,3 тыс. руб., что на 24% выше по сравнению с прошлым годом. В Геленджике цена увеличилась на 22% и составила 6,2 тыс. руб. за ночь, в Анапе — 5 тыс. руб., что на 19% больше. В Санкт-Петербурге — 5,5 тыс. руб. (+17%), в Москве — 5,7 тыс. руб. (+19%), в Калининграде — 5,1 тыс. руб. (+21%), в Казани — 5,9 тыс. руб. (+10%), в Зеленоградске — 9 тыс. руб. (+22%), во Владивостоке — 7,4 тыс. руб. (+21%), в Нижнем Новгороде — 5,8 тыс. руб. (+21%)

Наиболее популярными среди туристов остаются отели без звезд, на долю которых приходится 29% всех бронирований. Апартаменты занимают второе место с 24%, а гостевые дома — третье с 18%. Трехзвездочные отели выбрали 12% туристов, четырехзвездочные — 8%, хостелы — 3%, двухзвездочные отели — 2%, пятизвездочные отели — 2%, кемпинги, глэмпинги, коттеджи и виллы — 2%.

Мария Удовик

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