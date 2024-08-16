Живейшее из искусств

В российском прокате документальный фильм-эссе «Комната 999» — современная попытка ответить на вопрос «умирает ли кино?», заданный 41 год назад. Тогда об этом спрашивал у кинорежиссеров Вим Вендерс в серии киноинтервью «Комната 666». Сегодня — никому не известная Любна Плейост.

Текст: Василий Корецкий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Комната 999». Любна Плейост, 2023

Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023

Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films

В 1982-м, во время очередного визита в Канн, Вим Вендерс решил задать коллегам два вопроса, которые, наверное, не раз возникали у зрителей и кинематографистов, бывших свидетелями глобальной экспансии телевидения и VHS в начале 1980-х: «Исчезает ли язык кино?» и «Исчезнет ли кинематограф как искусство?» К ответу были призваны, в частности, Годар, Фассбиндер, Антониони, Пол Моррисси, Спилберг — ну и сам Вендерс. Каждый из героев был заперт на 12 минут в номере 666 отеля «Мартинез» наедине с камерой, телевизором и телефоном, который тоже включается в драматургию интервью.

Сегодня (точнее, в 2022-м), когда киноиндустрия переживает похожую ситуацию, только место ТВ и видео заняли дигитализация и торжество стриминг-платформ (предсказанные, кстати, одним из респондентов Вендерса — Роменом Гупилем), режиссерка-дебютантка Любна Плейост решила провести реэнактмент той акции. Снова Канн, тот же отель, только другой номер, 999-й, и уже 30 респондентов против 16 у Вендерса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films Следующая фотография 1 / 9 «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films «Комната 999». Любна Плейост, 2023 Фото: Wim Wenders Stiftung; MK2 Films

«Комнату 999» лучше всего смотреть не как фильм-откровение (что нового и интересного, положа руку на сердце, можно услышать в ответ на вопрос «умирает ли кино»?), а именно как ребут, попытку войти второй раз в реку времени спустя сорок лет. Большой ли это срок? В 1982-м — да! Сейчас — нет. И это первое шокирующее открытие фильма. Кинематограф 1982-го отличался от кинематографа 1942-го куда радикальней, чем от современного. Самый старый из героев первой «Комнаты», Микеланджело Антониони, в 1942-м был еще молодым критиком, восторженным поклонником фильмов Файта Харлана — первый прорыв как режиссер он совершит только в 1960-м. В Голливуде 1942-го господствовал кодекс Хейса. Еще не получили распространение легкие ручные камеры. Цветная пленка была непозволительной роскошью. Азиатское кино жило своей автономной жизнью. Да и режиссер еще даже не считался автором: над публикой властвовали кинозвезды, а над кинозвездами — продюсеры.

Сейчас же совсем другая история. Трое из участников опроса-22 были в 1982-м уже вполне активны в профессии (Клер Дени работала ассистенткой у старших режиссеров, Баз Лурман — на ТВ, а Кроненберг и сам Вендерс уже были известными авторами). Так же и часть спикеров «Комнаты 666» являются вполне релевантными фигурами современности (причем не только здравствующие Спилберг и Херцог, но и покойный Годар). Несмотря на жалобы современных режиссеров на стремительно меняющиеся перцептивные способности молодого поколения, многие хиты 1982 года прекрасно смотрятся и сегодня, они остались иконическими произведениями поп-культуры, их язык ничуть не устарел: «Бегущий по лезвию», «Инопланетянин», «Король комедии» (с которого открыто списан «Джокер»), «Нечто», «Полтергейст», даже «Тоска Вероники Фосс» Фассбиндера (в артхаусном сегменте, конечно).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 Следующая фотография 1 / 6 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2 «Комната 666». Вим Вендерс, 1982 Фото: Wim Wenders Stiftung; Les Films Antenne 2

Но что-то, конечно, с годами изменилось и испортилось. Во-первых, в новом фильме появились интертитры, представляющие спикеров и, таким образом, намеренно или нет, вносящие элемент иерархической градации в эту составную речь; у Вендерса говорящие были анонимны.

Во-вторых, из номера исчез телевизор.

В 1982 году он был настоящим окном в мир — реальное окно было завешено тюлем, но жизнь вливалась в комнату через экран, на котором шли спортивные трансляции, детские мультфильмы, кино, идиотские шоу, прямые включения из парламентов. В своем монологе Пол Моррисси, кивая на маленький экран, прямо говорит, что жизнь ушла из кино в телевизор, а потому он смотрит только телешоу. Иногда это окно закрывалось сеткой теленастройки, или в нем шел «телеснег», или спикер просто выключал противный ящик. В 2022-м вместо окна — люк в могилу: статичное меню на ЖК-плазме, словно панорама кладбища фильмов. Режиссеры упорно стараются его не замечать, как слона в комнате. Это маленькое, вроде бы незначительное обстоятельство — видимый симптом полной капитуляции кинорежиссеров перед олигополией стримингов, заказывающих контент.

Раньше, впрочем, было не лучше: речи 1982 года полны горьких подробных жалоб на перепроизводство контента, который некогда смотреть, и на то, что нечего смотреть, на исчезновение из фильмов реальности («фильмы говорят о других фильмах» — по выражению Годара, даже не подозревающего, что эти слова станут началом пары киновселенных), на политику голливудских мейджоров. Причем главными, самыми убежденными и последовательными критиками системы оказываются не молодые режиссеры (и тогда, и сейчас они в основном ноют о своей частной судьбе), а как раз самый коммерчески успешный автор — Спилберг.

Так исчезает ли кино? Конечно — но постоянное умирание и есть его форма существования, как замечает Арно Деплешен в 2022-м. То, что публика знает как фильм, постоянно требует переопределения: появление звука убило искусство немого фильма (и монтажа), конвейерные съемки в голливудских павильонах убили саму природу раннего фильм как отпечатка, физического следа реальности, цвет убил прежнее искусство освещения и операторской работы, видео убило цвет, наконец, «Аватар» убил film (пленку), а стриминги убили классическую полутора-двухчасовую киноформу. При этом все рудименты прошлого вполне живы и в настоящем, немое кино — в музыкальном видео и голливудском экшене, пленка — на фестивалях и в инди-продакшене, где ее использование иногда оказывается даже дешевле, чем цифровая съемка, и так далее. И даже если кино действительно исчезнет как продукт массового культурного потребления, как умер роман в изменившейся технологической и экономической реальности XX века, будет ли хоть какой-то смысл сожалеть об этом?

Интересно, что только один из опрошенных Любой Плейост — ливанский режиссер и видеохудожник Али Черри — говорит о еще не исчерпанном потенциале кино как орудия политической борьбы и эффектнейшем средстве пропаганды. Черри смотрит на инфраструктурные и технологические процессы в кино как на кампанию глобального Севера, призванную подчинить сферу фантазий населения глобального Юга, не допустив появления там проектов иного мироустройства. Аналогичные марксистские концепции транслировал в фильме Вендерса курдский режиссер Йылмаз Гюней, сбежавший из Турции во Францию,— транслировал буквально, с магнитофонной кассеты, поскольку в дни Каннского фестиваля 1982 года турецкое правительство как раз потребовало у Франции его экстрадиции, и он предусмотрительно ушел в подполье.

В «Комнате 999» такого мощного вторжения реальной политики в сферу кинотеории не наблюдается (например, от иранских товарищей там говорит вполне системный Асгар Фархади, а не Саид Рустаи, который после премьеры в Канне-22 отсидел полгода на родине за конкурсный фильм «Братья Лейлы»). Но российские зрители будут вознаграждены неожиданной рифмой двух картин, возникшей под чудесным воздействием реальности. В российской версии «Комнаты 999» тоже есть невидимый режиссер — это Кирилл Серебренников, вырезанный прокатчиком и замененный черными квадратами вставок-интермедий.

В прокате с 14 августа

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