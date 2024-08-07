В поединке сильнейших победил слабейший

Список самых неожиданных событий парижской Олимпиады пополнил исход забега на 1500 м у мужчин. Состязание, которое, казалось, обречено было превратиться в дуэль двух заклятых врагов — норвежца Якоба Ингебригтсена и британца Джоша Керра, завершилось победой американца Коула Хокера, которому не давали никак шансов. С подробностями — корреспондент «Ъ» Алексей Доспехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американец Коул Хокер (второй справа) опередил фаворитов забега на 1500 м британца Джоша Керра (второй слева) и норвежца Якоба Ингебригтсена (справа), а также соотечественника Яреда Нугусе (слева)

Фото: Hannah Mckay , Reuters Американец Коул Хокер (второй справа) опередил фаворитов забега на 1500 м британца Джоша Керра (второй слева) и норвежца Якоба Ингебригтсена (справа), а также соотечественника Яреда Нугусе (слева)

Фото: Hannah Mckay , Reuters

Итог этого забега на Stade de France для тех, кому мила легкая атлетика, должен был стать настоящим шоком. Он разбил вдребезги яркую историю, яркий сюжет, который даже приукрашивать не требовалось.

Есть два выдающихся бегуна — Якоб Ингебригтсен и Джош Керр. Постоянно сражаются друг с другом на престижной «полуторке» с юношеских лет. У Ингебригтсена побед в этих схватках побольше, и он — чемпион предыдущей Олимпиады, которая состоялась три года назад в Токио. Но самая свежая из заметных побед — за Керром. Он обскакал Ингебригтсена на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште.

При этом Якоб Ингебригтсен и Джош Керр — два совершенно разных атлета. Норвежец, который еще прекрасно бегает 5000 м,— про скорость и выносливость, про бешеный темп. Керр, как и многие представители британской школы бега на средние дистанции,— больше про тактику, про всякие хитрые трюки. На дистанции в полтора километра они часто не менее ценны, чем резвость. Такой уж это хитрый жанр.

Но для афиши главное даже не это. Легкая атлетика — вид, в котором редко встретишь лютую неприязнь соперников друг к другу. Но данный случай — исключение из правила. Тут даже не неприязнь, а ненависть, постоянный обмен колкостями, обидными замечаниями. Похоже на трэш-ток, который обожают профессиональные боксеры. Но они-то, как правило, играют, а тут никакого притворства.

Дошло до того, что в Париже волонтерам поручили следить за тем, чтобы Ингребригтсен и Керр вдруг не оказались рядышком перед микрофонами журналистов после полуфинала. Иначе может вспыхнуть так, что не потушишь.

BBC даже провел собственное расследование насчет того, откуда взялась эта вражда, и выдвинул версию, что из 2022 года. Тогда мировое первенство проходило в американском Юджине и бежавшего за очередным золотом Якоба Ингебригтсена внезапно обогнал британец Джейк Уайтмен. Всегда острый на язык норвежец назвал его «недоатлетом», а Уайтмен оказался близким другом Керра. И понеслось.

Впрочем, все это только добавляло будущей дуэли перцу. Себастьян Коу, президент Международной ассоциации легкой атлетики (Word Athletics), сам в прошлом выдающийся специалист в беге на средние дистанции, не боясь переборщить, заранее присвоил ей звание Race for Ages — «Гонка на века». Вот такие ожидания с этим забегом были связаны.

Реальность же с ними не совпала совершенно. Все вроде бы шло по сценарию Якоба Ингебригтсена. Он задал финалу сумасшедший ритм: 54,9 — это один из быстрейших первых кругов на 1500-метровке всех времен. Норвежец, как и собирался, оставался все время впереди, тащил, надеясь истощить, за собой остальных. Джош Керр тоже не скисал, а с удовольствием пристроился рядышком с ним, в засаде, откуда, если сберег свежесть, так удобно выныривать.

К последнему виражу сомнений в том, что они и в самом деле разыграют золото, не осталось совсем. Картина-то четкая, логичная. И тут, перед финишной прямой, все, кто наблюдал за этим забегом, внезапно поняли, что происходит что-то не то.

Ингребригтсен как-то неловко подстраивается под спурт, замедляясь. Керру не удается выпрыгнуть так стремительно, как он должен был бы. А в приоткрытый норвежцем коридорчик молнией, словно до этого не тянулся за лидерами, а отдыхал, лежа в гамаке, врывается бегун, на которого никто не ставил. Коул Хокер в свои 23 года еще ничего толком не успел выиграть, на будапештском чемпионате мира был седьмым. Не мог он ни на что в Париже рассчитывать, а взял золото, опередив поздно очнувшегося Керра на 14 сотых секунды. А Ингебригтсен с его амбициями и гонором и вовсе пролетел мимо медали, финишировав лишь четвертым.