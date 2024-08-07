Сенатор предложил закрепить в законе требования к кикшеринговым операторам

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в правительство законопроект, дающий право администрациям городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя устанавливать собственные правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на подведомственной территории. Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».

Сегодня нормы для эксплуатирования СИМ описаны в ПДД, а ответственность за их нарушения — в КоАП РФ. Регионы могут с помощью дорожных знаков устанавливать зоны запрета движения. Господин Кутепов пишет, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе проблема с аварийностью с участием СИМ стоит «особо остро». Эти города, продолжает он, должны обладать дополнительным набором полномочий, в частности, определять «способы ограничения движения СИМов» (о чем речь, в материалах к проекту не поясняется), а также места, где разрешено парковать электросамокаты.

В законе Андрей Кутепов предлагает также записать требования к кикшеринговым операторам. Компании среди прочего должны анализировать и устранять причины ДТП и нарушений с участием прокатных СИМ; не допускать неисправные электросамокаты к эксплуатации; проводить их регулярное ТО согласно документации завода-изготовителя; обеспечивать стоянку и хранение электросамокатов в границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по установленным в этих городах правилам.

По данным МВД, за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1,89 тыс. ДТП с участием СИМ (+81,3% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погиб 21 человек. Больше всего аварий зарегистрировано в Москве, Нижегородской области, Красноярском крае, Санкт-Петербурге.

Иван Буранов