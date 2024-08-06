Умер глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

В возрасте 70 лет скончался один из влиятельных представителей мусульманского духовенства муфтий Исмаил Бердиев. С его уходом, говорят единоверцы, «заканчивается эпоха духовных наставников советской закалки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исмаил Бердиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Исмаил Бердиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Исмаил-хаджи Бердиев в 1991 году стал первым муфтием Карачаево-Черкесии и оставался духовным лидером мусульман региона 33 года. В 2003 году Исмаил Бердиев возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. С 2004 года он являлся членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Также с 2003 года муфтий входил в состав президиума Межрелигиозного совета России. «Он был мусульманским лидером всероссийского масштаба,— рассказал “Ъ” президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.— Его авторитет выходил за рамки нашей страны. Он дружил с Ахматом-хаджи Кадыровым, они были сокурсниками в медресе "Мир-Араб"». Господин Ниязов назвал муфтия Бердиева «фактором стабильности на Северном Кавказе», который «в сложных ситуациях шел на компромисс, не конфликтовал».

«Активным борцом с экстремистским подпольем в республике» считает муфтия глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. При этом господин Бердиев пережил несколько покушений. Так, в марте 2006 года накануне съезда духовного управления мусульман КЧР и Ставропольского края неизвестные обстреляли его машину из автомата. Позднее во двор его дома в селе Первомайском Малокарачаевского района КЧР кто-то бросил гранату. При взрыве никто не пострадал. За месяц до кончины муфтий запретил ношение никаба в республике. Исмаил Бердиев пояснил, что «соответствующее решение принято исключительно в целях безопасности до устранения выявленных угроз»: «По шариату ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено».

В феврале 2024 года указом главы государства муфтий был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи и в связи с 70-летием. «Это невосполнимая утрата не только для родных и близких, но и для всех мусульман России»,— обратился к родственникам Исмаила-хаджи полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Похоронят Исмаила Бердиева в среду в селе Первомайском.

Павел Коробов; Александра Ларинцева, Пятигорск