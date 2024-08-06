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Коммерсантъ FM
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Российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщает Минобороны РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Для безопасного перехода экспертов на маршруте у населенного пункта Каменское был объявлен режим прекращения огня. «При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС»,— говорится в сообщении.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). ЗАЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Российские власти обвиняли ВСУ в нанесении ударов по территории станции. В МАГАТЭ атаки на ЗАЭС охарактеризовали как «безрассудные», предупредив, что они «значительно повышают риск серьезной ядерной аварии». При этом в агентстве, вопреки требованиям Москвы, отказались прямо назвать виновников обстрелов.

О ситуации на станции — в материале «Ъ» «Останов по требованию».

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