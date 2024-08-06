Японский спад отыграли

После значительного снижения накануне азиатские фондовые индексы продемонстрировали во вторник рост. Японский индекс Nikkei 225 прибавил более 10%, отыграв большую часть падения предыдущего дня. Участники рынка обратили внимание на позитивные факторы, в частности на повышение деловой активности в секторе услуг в США. Кроме того, они надеются на снижение базовой ставки ФРС в сентябре. Впрочем, настроения остаются осторожными, фондовые индексы европейских стран, открывшись небольшим ростом, к середине торговой сессии опустились примерно на 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Willy Kurniawan, Reuters Фото: Willy Kurniawan, Reuters

Во вторник обстановка на мировых фондовых площадках была относительно спокойной. Японский Nikkei 225 вырос более чем на 10%, до отметки 34 675 пунктов, но вернуться к значениям минувшей недели не смог. При этом корейский KOSPI прибавил 3,3%, поднявшись до отметки 2522 пункта, а тайваньский TAEIX Index — 3,4%, до 20 501 пункта. Гонконгский Hang Seng хотя и продолжил снижение, но уже символическое, потеряв всего 0,3% и откатившись до отметки 10 647 пунктов.

Изменение настроений участников рынка может быть связано с обнадеживающими заявлениями представителей регуляторов и публикацией новой статистики.

«Nikkei демонстрирует неплохую коррекцию после падения в понедельник, поскольку комментарии главы ФРС и более сильный, чем ожидалось, отчет ISM об индексе PMI в сфере услуг развеяли опасения по поводу панического сокращения расходов ФРС на следующей неделе»,— заявил агентству Reuters старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль составил 51,4 пункта, что немного превышает ожидавшийся аналитиками 51 пункт. Этот рост связан со значительным увеличением числа заказов в отрасли, отмечают аналитики инвестбанка «Синара».

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что возможно снижение ставки уже в сентябре. «Снижение беспокойства по поводу состояния американской экономики и ожидание скорого снижения ставки ФРС успокоили участников рынка»,— отметил экономист сингапурского отделения SMBC Риота Абэ. Как выразился аналитик IF Australia Тони Сикамор, понедельничный сброс акций стал «финальным актом очищения длинных позиций».

Текущая траектория курса иены предполагает, что японская валюта «может стать стабилизирующей силой в условиях нынешних потрясений на рынке, предлагая проблеск надежды экспортерам и инвесторам, пережившим шторм», заявил аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес в интервью агентству AFP. Впрочем, согласно Investing.com, курс иены хоть и отошел от рекордного значения предыдущего дня, достигнув ¥145,4 за доллар, однако остается вблизи максимальных значения с начала года. По словам портфельного менеджера лондонского отделения T. Rowe Price Дэниела Херли, что касается фундаментальных факторов, «то они в японской экономике представляются наиболее здоровыми за последние 35 лет».

Впрочем, полной уверенности в стабильности нынешней ситуации на фондовых рынках у экспертов нет.

В частности, европейские индексы, открывшиеся во вторник символическим ростом в пределах 0,5%, к 15:00 показали снижение на 0,2–0,6%. Как считает Мэтт Симпсон, пока нет уверенности, что это «временная передышка между падениями рынка».

Кирилл Сарханянц, Дмитрий Ладыгин