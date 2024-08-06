Путин поручил привлекать участников СВО к воспитанию детей и молодежи

Президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам майского заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, господин Путин поручил рассмотреть привлечение участников военной операции к воспитательной работе с детьми и молодежью, а также выделить на это деньги из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля. Среди них — поручения, касающиеся нацпроекта «Молодежь и дети»:

выделить средства из бюджета на развитие детского и молодежного туризма, подготовку и переподготовку экскурсоводов, на выявление и развитие талантов детей;

продлить до 2030 года и расширить программу развития молодежной политики «Регион для молодых»;

развить сеть круглогодичных молодежных образовательных центров в регионах;

сформировать федеральный проект «Россия в мире», целью которого названо развитие международного сотрудничества и продвижение «традиционных российских духовно­нравственных ценностей за рубежом»;

сформировать федеральный проект «Университеты для поколения лидеров», включающий ежегодное проведение Конгресса молодых ученых, привлечение иностранных ученых, аспирантов и молодых исследователей;

сформировать федеральный проект «Создание сети современных кампусов», предусматривающий капремонта не менее 800 зданий общежитий вузов в 2025–2030 годах.

Во время послания Федеральному собранию в феврале господин Путин заявил, что бойцы военной операции должны стать элитой общества и занимать ключевые позиции в различных сферах. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предлагала проводить в школах 24 февраля уроки «День начала СВО» с приглашением на них участников боевых действий.

О школьном образовании — в материале «Ъ» «Поведение — мать учения».

Лаура Кеффер