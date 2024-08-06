Роботов-курьеров «цепляют» к ПДД

Платить за ущерб в ДТП с роботом-курьером должен виновник аварии, а определить его можно с учетом правил дорожного движения, считают опрошенные “Ъ FM” юристы. Они отмечают, что подобные инциденты ничем не отличаются от обычных дорожных происшествий, хотя в правилах статус беспилотников не прописан. 5 августа в Москве робот-курьер столкнулся с автомобилем на пересечении Зубовской улицы и Садового кольца. Судя по кадрам в соцсетях, он двигался по пешеходному переходу, когда в него врезалась машина. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После аварии с участием робота-курьера в соцсетях разгорелись споры о том, считать ли это устройство транспортным средством или пешеходом. В правилах дорожного движения отдельного пункта о беспилотниках нет, поэтому остается широкое пространство для трактовок, особенно в ситуации, когда ДТП происходит на пешеходном переходе. Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе «Яндекса», 5 августа все обошлось без жертв и взаимных претензий:

«Робот-доставщик начал движение на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Когда он практически завершил переезд, его задел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, робот получил незначительные повреждения. Водитель и компания претензий друг к другу не имеют».

Однако, кто именно должен отвечать за ущерб, вопрос все равно открытый. Если бы робот-курьер считался транспортным средством, то на пешеходном переходе он не должен был находиться вовсе, и тогда водитель мог бы предъявить претензию. Но по факту это, скорее, препятствие на дороге и автомобилисту следовало притормозить, чтобы избежать аварии, говорят эксперты. Впрочем, как считает автоюрист Михаил Никитин, не все так однозначно: «Препятствие, согласно ПДД, это неподвижный объект либо неисправное, поврежденное ТС, а также посторонние предметы, не позволяющие продолжить движение по полосе. Робот неподвижным объектом все-таки не является. Если бы он там стоял намертво из-за севшей батарейки, например, тогда бы подходил под эти критерии. Но, конечно, водитель должен был заметить беспилотник.

Я понимаю, что все упирается в высоту посадки и степень обзора. Надо также учитывать, что на месте робота мог оказаться маленький ребенок, которого тоже водитель мог не заметить, и последствия были бы куда более плачевные».

При этом в Российском союзе автостраховщиков еще в 2021 году однозначно заявляли, что в подобных ДТП вопрос со страховыми выплатами должен решаться в зависимости от того, кто стал виновником. Так в организации отреагировали на похожий инцидент, когда робот-курьер столкнулся с BMW. Тогда водитель выезжал с парковочного места и не заметил устройство, которое пыталось его объехать. Чем в итоге закончилась та история, неизвестно. Но автоюрист Лев Воропаев считает, что ДТП с беспилотниками ничем не отличаются от обычных: «В случае установления вины водителя транспортного средства, если у него есть действующий полис ОСАГО, то страховая компания возместит стоимость причиненного ущерба компании, которая владеет данным роботом. Аналогично если будет установлена вина владельца этого беспилотника, то ущерб другой стороне тоже будет возмещен.

Гражданский кодекс никто не отменял. То есть компенсирует потери тот, кто виноват, все».

И таких инцидентов, очевидно, будет больше, особенно если учесть, что с мая зона работы роботов-курьеров заметно расширилась. А с 2025 года на дорогах и вовсе должны впервые появится машины с автопилотом без человека на подстраховке.

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