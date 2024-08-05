Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысит ставки по жилищным кредитам с 6 августа. Минимальный размер ставки на вторичном рынке составит 20%, на первичном — 20,3%, следует из сообщения пресс-службы банка. Повышение ставки в банке объяснили решением Банка России от 26 июля о повышении ключевой ставки до 18% годовых.

Сообщение банка приводит «РИА Новости». Согласно ему, минимальная ставка на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости в «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс», а также при размере первоначального взноса от 20%. Минимальная ставка на первичном рынке составит 20,3% при применении страхования жизни.

«По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования»,— отметили в пресс-службе банка.

При использовании программ «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья», «Гараж», «Акция для застройщиков», «Коммерческая недвижимость» ставки будут увеличены на 0,3 процентного пункта при размере первоначального взноса до 30%. При взносе более 30% ставка увеличится на 0,8 процентного пункта.

Ранее аналогичное решение по повышению ставок по ипотечным программам принял банк ВТБ. Минимальная ставка в банке составит 20,5%. Повышение также было объяснено увеличением ключевой ставки. 26 июля Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18% с целью охладить кредитный спрос и снизить рост инфляции. Перегрев российской экономики, возникший в том числе из-за нехватки рабочей силы и производственных мощностей, в ЦБ считают максимальным с 2008 года.

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