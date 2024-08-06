В Сеченовке объяснили, почему победители олимпиад не смогли поступить в вуз без конкурса

Родители ряда абитуриентов Первого Московского государственного университета им. И. М. Сеченова пожаловались, что их дети — призеры олимпиад не смогли поступить в вуз без вступительных экзаменов. Об этой ситуации в своем Telegram-канале сообщила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Абитуриентам, имеющим право на зачисление без вступительных испытаний, не хватило бюджетных мест. Часть из абитуриентов, которых не приняли в Сеченовский университет без экзаменов, не могли поступить и по общему конкурсу, так как не сдавали ЕГЭ по выбору (им необходимо было сдать только русский язык и базовую математику для получения аттестата), в то время как для поступления в медвуз необходимы баллы по биологии и химии.

Сеченовка является старейшим и крупнейшим медвузом страны. В пресс-службе университета “Ъ” сообщили, что количество бюджетных мест определяется в соответствии с постановлением правительства РФ. На 2024 год выделено 1991 бюджетное место, к 5 августа в приемную комиссию университета подано более 52 тыс. заявлений. При этом, подчеркнули в вузе, первоочередным правом на зачисление, согласно закону, пользуются абитуриенты по обязательным квотам. Это абитуриенты, чьи родители погибли или участвуют в СВО, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также абитуриенты, поступающие в университет по целевым направлениям. «На сегодняшний день зачисление по данным квотам завершено в полном объеме. На оставшиеся 140 бюджетных мест по специальности "лечебное дело" зачислены абитуриенты, поступающие на основные места в рамках контрольных цифр приема без вступительных испытаний — победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады, а также профильных олимпиад школьников в соответствии с конкурсным списком. Необходимо отметить, что всего в установленные сроки подали документы 203 абитуриента — победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады, а также профильных олимпиад школьников в соответствии с конкурсным списком»,— сообщили в пресс-службе вуза. Там добавили, что всем обратившимся заранее разъяснялись условия поступления, а также рекомендовалось с учетом высокого конкурса одновременно подавать заявления и в другие медицинские университеты.

Наталья Костарнова