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У заграницы дело табак

Импорт сигарет и вейпов вырос перед введением цифрового акциза

Растущий интерес российских потребителей к ароматическим сигаретам, сигариллам и вейпам способствовал увеличению объема импорта табака во втором квартале на 43,3% год к году. Основной объем зарубежных сигарет в Россию сейчас ввозится из Белоруссии и ОАЭ, а вейпов — из Китая, считают участники рынка. Но в ближайшей перспективе динамика может скорректироваться из-за внедрения новой системы администрирования акцизного налога.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Импорт табачной продукции в Россию во втором квартале вырос на 43,3% год к году, до 113,2 млн упаковок, посчитали в ЦРПТ (оператор маркировки «Честный знак»). За первое полугодие показатель достиг 215,5 млн упаковок, увеличившись на 35,1%. Страны-импортеры в ЦРПТ не раскрывают. Собеседник “Ъ” на табачном рынке заметил увеличение объема как поставок сигарет из-за рубежа, основной объем, по его словам, формируют Белоруссия и ОАЭ, где производство дешевле из-за разницы в налогах. В JTI Russia и «Интернэшнл Тобакко Групп» от комментариев отказались, представитель Philip Morris International “Ъ” оперативно не ответил.

Основной объем импорта табака в натуральном выражении, согласно ЦРПТ, формируют сигареты.

Во втором квартале поставки достигли 93,3 млн упаковок, увеличившись на 27,3% год к году. В случае сигарилл рост составил 6,6 раза, до 12,4 млн. Совокупные продажи сигарет потребителям выросли на 8,3% год к году, сигарилл — на 15,8%, хотя Росстат ранее указывал на снижение производства в России сигарет в январе—июне на 4,7% год у году, до 98,4 млрд штук.

Руководитель агентства «Русский табак» Максим Королев предупреждает, что динамика за несколько кварталов может быть непоказательной: импорт табака неравномерный из-за длительного цикла. Хотя эксперт видит и рыночные предпосылки к его росту. Ключевым моментом господин Королев называет увеличивающийся спрос на премиальные ароматические сигареты в коричневой бумаге. Они представлены, например, продукцией из Германии и Южной Кореи, а также многочисленными зарубежными производителями, добавляет он.

Интерес к ароматическим сигаретам и сигариллам, по мнению Максима Королева, может быть частично связан прошлогодними ограничениями для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в частности запретом на свободную выкладку продукции.

«Это привело к закрытию вейп-шопов и могло стимулировать потребителей переориентироваться на ароматические сигареты в традиционной рознице»,— рассуждает он. Вторым фактором эксперт считает рост покупательной способности отдельных групп.

Согласно ЦРПТ, импорт жидкостей для ЭСДН во втором квартале 2024 года увеличился год к году почти вдвое, до 3,2 млн условных упаковок. Президент Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Лев Григорьев говорит, что зарубежная продукция, преимущественно из Китая, представлена в категории одноразовых устройств, формирующих до 60% этого рынка. Увеличение поставок эксперт связывает как с легализацией, так и с общим ростом потребления альтернативной сигаретам продукции. Жидкости во флаконах, формирующие около 40% рынка ЭСДН, по словам господина Григорьева, производятся в основном в России.

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Доступность ЭСДН растет: средняя розничная стоимость жидкостей, по данным ЦРПТ, за год сократилась на 51,6%, до 1 тыс. руб. за единицу. Сигареты подорожали на 7,3%, до 177 руб. за пачку, сигариллы — на 9,9%, до 277 руб., нагреваемый табак — на 5,8%, до 183 руб.

Максим Королев предполагает, что внедрение с 1 июля системы «Цифровой акциз» (предполагает, что коды производителям и импортерам табака будут выдаваться после сверки системой маркировки сведений из ФНС и ФТС по наличию денежного залога, банковской гарантии) может привести к сокращению импорта в переходный период. Но он продлится два-три месяца, впоследствии объемы восстановятся при сохранении способствующих росту факторов, считает эксперт.

Александра Мерцалова

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