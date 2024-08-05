Украину в Африке не поняли

Республика Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в «поддержке терроризма в Африке» и намекнув остальным странам региона Сахель на необходимость последовать примеру Бамако. Причиной дипломатического скандала стали произошедшие в конце июля бои между правительственной армией Мали при поддержке ЧВК «Вагнер» и повстанцами, которым, как дал понять представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, Киев оказал некую помощь. Украинские власти 5 августа заверили, что спикера ГУР не так поняли — Украина не вмешивалась во внутренние дела африканской страны. Примечательно, что в момент обострения в отношениях Киева со странами континента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал свое четвертое турне в Африку — укреплять связи с Малави, Замбией и Маврикием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (слева) и президент Малави Лазарус Чаквера

Фото: @dmytrokuleba Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (слева) и президент Малави Лазарус Чаквера

Фото: @dmytrokuleba

Украина, для которой отношения со странами Африки никогда не были приоритетом, после начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года активно включилась в борьбу за симпатии африканских стран. Правда, попытки нарастить влияние на континенте проходят у Киева с переменным успехом. Так, конец июля — начало августа ознаменовались громким скандалом в отношениях Украины и ряда стран Тропической Африки.

Все началось с того, что в конце июля в окрестностях населенного пункта Тинзауатен военнослужащие правительственной армии Мали и бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с местными повстанцами, среди которых, как сообщается, также были боевики запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида в Сахеле». В результате вооруженных столкновений малийская армия и вагнеровцы были вынуждены отступить с занимаемых позиций, а повстанцы сообщили о гибели 47 солдат правительственных войск и 84 бойцов «Вагнера».

Инцидент прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов, который заявил, что «повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

Других подробностей спикер ГУР не привел, но стало понятно, что гибель вагнеровцев в Мали Украина занесла себе в актив.

После подобных намеков господина Юсова разгорелся скандал, в котором оказался замешан и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. Так, украинский дипломат, как утверждает МИД Сенегала, разместил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ, а ее деятельность на территории страны запрещена) пост, в котором говорилось о «безоговорочной поддержке» повстанцев-туарегов, устроивших засаду армии Мали и вагнеровцам.

Затем это сообщение было удалено, но посол все равно получил вызов в МИД Сенегала. Там ему напомнили «о строгих инструкциях, с которыми он должен был ознакомиться и придерживаться их с учетом серьезности этой миссии». Кроме того, в сенегальском дипломатическом ведомстве отметили, что Дакар придерживается «конструктивного нейтралитета в российско-украинском конфликте и следует призыву высших властей к мирному урегулированию споров», поэтому не может допустить на своей территории пропаганды, а также комментарии, «оправдывающие терроризм, особенно когда он направлен на дестабилизацию такой братской страны, как Мали».

С критикой в адрес Киева также выступили власти Буркина-Фасо, призвавшие Украину «осознать свою ответственность и прежде всего взять себя в руки».

Дальше всех предсказуемо пошли власти Мали, решившие «немедленно» разорвать дипломатические отношения с Украиной, которые были установлены между странами еще в 1992 году.

В коммюнике малийского переходного правительства отмечается, что в Бамако с удивлением услышали заявления Андрея Юсова, а затем увидели и публичную позицию дипломата Юрия Пивоварова. Руководство Мали также обвинило Украину в «нарушении суверенитета» республики и «поддержке терроризма в Африке».

Технически разорвать дипотношения с Украиной для Мали большого труда не составило. Несмотря на 32 года их существования, между этими странами никогда не происходило официальных визитов и даже отсутствовали контакты на парламентском уровне. Кроме того, за «дипломатическую миссию» в Мали отвечало посольство Украины в Алжире. Таким образом, сложного разрыва с закрытием дипмиссий не намечалось.

Другое дело, что в Мали не просто разорвали дипотношения, но и призвали соседей остановить дестабилизацию, которая исходит «со стороны расположенных в Сахеле украинских посольств с террористами, замаскированными под дипломатов».

Тем не менее в МИД Украины 5 августа выразили сожаление из-за решения Мали и подчеркнули, что в Бамако не провели «тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставили никаких доказательств причастности Украины к данному событию». В ведомстве заверили, что Киев «безоговорочно соблюдает нормы международного права… и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация в столице Мали Бамако против Франции и в поддержку отношений с Россией (2020 год)

Фото: AP Демонстрация в столице Мали Бамако против Франции и в поддержку отношений с Россией (2020 год)

Фото: AP

При этом в Верховной раде были не столь же дипломатичны. По мнению председателя комитета парламента по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, «серьезных последствий не будет» из-за разрыва дипотношений. «В Мали произошел военный переворот, который осудила ООН. В настоящее время в этой стране находится военная хунта, которая в целом не пользуется уважением среди стран Африки и государств Глобального Юга»,— заверил господин Мережко, не пояснив, почему тогда ряд соседей Мали выступили с критикой в адрес Украины.

Между тем пока в отношениях Украины со странами региона Сахель разгорался пожар, глава МИДа страны Дмитрий Кулеба как раз отправился в четвертое за последние два года африканское турне, запланировав посещение государств Тропической Африки Малави и Замбии, а также островной страны Маврикий.

Как заверили в украинском МИДе, главная цель поездки Дмитрия Кулебы — обсудить «участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины» и международного сообщества.

Однако добиваться расположения этих стран господин Кулеба намерен, расставляя акценты на том, что больше всего интересует каждую из них. Так, в Малави дипломат решил сделать упор на сельскохозяйственное сотрудничество. В Замбии, которую на Западе считают витриной демократии в Африке, Дмитрий Кулеба собрался сосредоточиться на развитии политического диалога. А в Маврикии — государстве с одной из самых развитых на континенте экономик — заняться привлечением инвестиций от местного бизнеса для восстановления Украины.

Задачу, которую поставил перед собой господин Кулеба, нельзя назвать слишком сложной. Несмотря на то что ранее главы МИД Украины не посещали эти страны, все они так или иначе находятся в западной орбите влияния. К тому же Малави, Замбия и Маврикий входят в число 14 африканских стран, подписавших коммюнике «саммита мира», проходившего в середине июня в Швейцарии без участия России. Другими словами, речь скорее пойдет о закреплении достигнутых результатов, нежели о попытках переманить эти страны на свою сторону.

Алексей Забродин