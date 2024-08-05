Земля ушла из-под намыва

Несмотря на удорожание кредитов и отмену льготной ипотеки девелоперы продолжают пополнять портфель проектов. Element Development за 18 млрд руб. приобрел у группы ЛСР около 10 га на Васильевском острове, что стало крупной с точки зрения цены сделкой в истории рынка Санкт-Петербурга. Покупка готового участка позволит застройщику быстрее начать продажи, но их темпы могут снизиться из-за сокращения спроса на жилье, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Element Development купил 9,8 га в южной части намыва Васильевского острова в Санкт-Петербурге у группы ЛСР, рассказали источники «Ъ» на рынке недвижимости. В Element Development подтвердили «Ъ» факт сделки. По информации собеседников «Ъ», сумма сделки составила 18 млрд руб. Эксперт по девелопменту Андрей Вересов называет ее крупнейшей на земельном рынке Санкт-Петербурга за всю современную историю рынка недвижимости города. На площадке разрешено строительство 340 тыс. кв. м различной недвижимости, включая 160 тыс. кв. м жилья бизнес-класса и социальные объекты.

В стадии строительства у Element Development находится 106,3 тыс. кв. м жилья и апартаментов. Владельцы девелопера — бывший топ-менеджер ГК «Аквилон» Виталий Коробов, Андрей Скоблов, Дмитрий Андреев и Андрей Захаренков. Выручка компании за 2023 год, по собственным данным, составила 10 млрд руб.

ЛСР — третий по величине застройщик России с 2,3 млн кв. м жилья в стадии строительства, указано в единой информсистеме «Наш.Дом.РФ». Консолидированная выручка за 2023 год по МСФО составила 236,2 млрд руб., чистая прибыль — 28,3 млрд руб. Основной владелец — Андрей Молчанов.

В ЛСР пояснили «Ъ», что сделка прошла в рамках оптимизации земельного банка компании. На Васильевском острове сохраняется самое большое количество жилых новостроек в стадии реализации и планы по освоению смежных участков на намыве остаются актуальными, сообщил представитель девелопера. ЛСР собирается построить на намыве более 1,4 млн кв. м жилья, следует из его отчетности. В 2023 году Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела, связанных с проектом по созданию северного намыва на Васильевском острове.

В прошлом году ЛСР уже избавилась от нескольких участков в Санкт-Петербурге. Застройщик продал две площадки на Васильевском острове общей площадью 14,2 га, а также 2,2 га на Петровском острове Element Development.

Васильевский остров — знаковая локация, где можно реализовать ликвидный проект. Сопоставимых по эффективности участков, где можно разместить такой высокий объем жилья на 1 га, в городе нет, подчеркивает гендиректор Eight Development Данил Бекиров. При этом цена площадки все равно превышает рыночную, полагает партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус.

На фоне сложной рыночной конъюнктуры ЛСР выгоднее было зафиксировать прибыль, чем строить весь объем жилья на намыве самостоятельно, уверен Данил Бекиров. По его словам, цены на землю в условиях дефицита предложения в Санкт-Петербурге достигли максимума. Проект Element Development не создаст прямой конкуренции для ЛСР из-за более высокой цены квартир, добавляет Андрей Вересов.

Наличие разрешения на строительство позволит Element Development быстро стартовать с продажами жилья, чтобы начать выплату процентов по кредиту, указывает Андрей Вересов. Инвестиции в проект могут составить 25–28 млрд руб., стоимость 1 кв. м может составить 400 тыс. руб., предполагает он. Но в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и отмены льготной ипотеки спрос на жилье будет сокращаться, предупреждает Дмитрий Лехмус.

Как утверждает источник «Ъ», приобретение площадки у ЛСР также обсуждали Legenda и «Строительный трест». В «Строительном тресте» не подтвердили интерес к участку, в Legenda от комментариев отказались.

Константин Куркин, Санкт-Петербург