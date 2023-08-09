ЛСР сжимается на Петровском острове

Группа ЛСР продолжает распродажу своего земельного банка. Девелопер избавился от 2,2 га на Петровском острове, которые за 6 млрд рублей приобрела Element Development. Компания построит на участке элитный комплекс апартаментов для краткосрочного и постоянного проживания на 90 тыс. кв. м. На Петровском острове практически не осталось площадок под девелопмент, но из-за плотной застройки проекты не всегда соответствуют характерным для премиум-класса стандартам, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За три с половиной года в участок на Ремесленной улице, 17 (справа от строящегося здания на фото), новый покупатель намерен вложить 18 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ За три с половиной года в участок на Ремесленной улице, 17 (справа от строящегося здания на фото), новый покупатель намерен вложить 18 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Element Development приобрела 2,2 га на Ремесленной улице, 17, под строительство апарт-комплекса, рассказали «Ъ-СПб» в компании. В ЛСР, которой принадлежала эта площадка, подтвердили «Ъ-СПб» факт сделки. Ее сумма составила около 6 млрд рублей. Через три с половиной года на участке за 18 млрд рублей будет возведен проект премиум-класса общей площадью 90 тыс. кв. м. Предусмотрены площади как под временное, так и под постоянное проживание, говорит основатель компании Element Development Виталий Коробов. В проекте будет участвовать партнер с опытом работы в сегменте сервисных апартаментов, пояснил он, но дополнительных подробностей не уточнил.

Строительство апартаментов — одно из основных направлений для Element Development. Компания выступает застройщиком комплекса «Bereg. Курортный» в Сестрорецке (50 тыс. кв. м) в этом сегменте. Также в ее портфеле проект реновации усадьбы графа Шувалова в Санкт-Петербурге, включающий рекреационные апартаменты, и жилье бизнес-класса. Владельцами Element Development являются бывший топ-менеджер ГК «Аквилон» Виталий Коробов, выходец из Seven Suns Дмитрий Андреев и Андрей Захаренков (источник «Ъ-СПб» называет его сыном экс-начальника департамента правопорядка на транспорте Вячеслава Захаренкова). Их партнером по отдельным проектам выступает Андрей Скоблов, который ранее был депутатом муниципального округа «Правобережный».

Сумма сделки проходит по верхней границе рынка, что может быть связано с подготовленностью участка, говорит руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. На Петровском острове практически не осталось подходящих под застройку площадок, поэтому их владельцы находятся в полумонопольном положении в вопросе ценообразования, добавляет управляющий партнер IPG Россия Иван Починщиков.

В ЛСР сообщили «Ъ-СПб», что владеют достаточным земельным банком на Петровском острове. Представитель девелопера также добавил, что строительство апартаментов не относится к числу стратегических приоритетов группы. Ранее в рамках оптимизации своего портфеля ЛСР избавилась от двух площадок на Васильевском острове. Холдинг Legenda Василия Селиванова приобрел у нее 10,2 га возле пространства «Севкабель Порт», а «Строительный трест» — 4 га рядом с Галерной гаванью.

Решение ЛСР продать площадку на Петровском острове может быть связано с отсутствием возможности согласовать ее жилую застройку, предполагает господин Владимиров. Это не первый случай, когда ЛСР избавляется от участка под апартаменты, напоминает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Два года назад 2,7 га на Октябрьской набережной под строительство объекта подобного формата у девелопера выкупила группа ФСК, указывает он.

С учетом большой площади желание Element Development совместить в проекте смешанное назначение выглядит логичным, уверен господин Бойков. Но при таком масштабном объеме строительства быстро реализовать площади будет непросто, считает независимый эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Вероятнее всего, Element Development сделает ставку на их продажу мелкими лотами, чтобы стимулировать спрос и улучшить экономику проекта, полагает он. Но в жилом сегменте на Петровском острове представлен достаточно большой объем предложения, а для временного проживания эта локация выглядит не самой подходящей, предупреждает господин Вересов.

По данным Nikolliers, около 40% заключенных в этом году сделок с премиальными новостройками приходилось на Петроградский район. Более половины этого объема занимают жилые объекты на Петровском острове, где в продаже находится более 100 кв. м, подсчитали в компании. Но объекты в этой локации вряд ли смогут отвечать стандартным для элитного сегмента нормативам ввиду ее плотной застройки, подчеркивает господин Починщиков.

Константин Куркин