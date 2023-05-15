Северный намыв столкнулся со следствием

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил три уголовных дела в связи с реализацией проекта Северного намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Фигурантами стали выдавшие разрешение на застройку чиновники Смольного, а также сотрудники охранного предприятия, которые не пустили председателя СКР Александра Бастрыкина на участок, где работает ПАО «Группа ЛСР», им вменяют в вину превышение полномочий. Кроме того, глава СКР снова подписал постановление о возбуждении дела о нарушении правил охраны окружающей среды, которое до этого было отменено прокуратурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

14 мая Александр Бастрыкин лично попытался посетить стройку Северного намыва (искусственно созданной территории) на Васильевском острове, однако его не пустили сотрудники ООО ЧОО АГИС, охранявшие объект. Генерал юстиции России был одет в костюм, но предъявил удостоверение главного следователя страны. Это однако чоповца на КПП не убедило. Спустя некоторое время господин Бастрыкин прибыл на место уже вместе с бойцами ОМОНа. Только после этого ему удалось попасть на стройплощадку.

Для работников ЧОО данный конфликт закончился возбуждением уголовного дела о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ).

Кроме того, глава СКР поручил провести проверку соблюдения застройщиком законодательства об охранной деятельности и норм, касающихся миграционного учета.

Представитель компании АГИС на просьбу корреспондента «Ъ» прокомментировать инцидент сказал, что на данный момент ему неизвестны подробности случившегося. Собеседник сослался на то, что все руководство фирмы находится сейчас на объекте. «Ъ» обратился с запросом в адрес охранного предприятия, но к моменту публикации ответ получен не был.

В ЛСР пояснили «Ъ», что председатель СКР был в штатском, о своем визите не предупредил, в связи с чем охрана режимного объекта, действовавшая «строго по инструкции», вынуждена была остановить посетителя для проверки документов. В компании подчеркнули, что на момент визита Александра Бастрыкина на площадке работали строители и спецтехника, поэтому находиться посторонним лицам на объекте было небезопасно.

«Как только необходимые формальности были улажены, ни о каком воспрепятствовании действиям председателя Следственного комитета РФ не могло идти речи»,— говорится в сообщении.

Ранее СКР уже возбудил дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По версии следствия, работники двух «дочек» застройщика с октября 2021 года нарушали законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа, что могло привести к распространению в окружающей среде вредных веществ. Отметим, что первое решение провести расследование было отменено надзорным прокурором.

Известно еще об одном деле, связанном со строительством на намыве Васильевского острова. Оно было возбуждено в отношении неустановленных чиновников городской администрации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые выдали разрешение на застройку участка.

ЛСР приступила к завершению формирования Северного намыва летом прошлого года. На формируемом участке возведут современный жилой квартал — «Новый Васильевский», рассчитанный почти на 23 тыс. человек. В компании заявили, что он будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой, в том числе социальной — там запроектировано 4 школы на 4125 учеников, 8 детских садов на 1925 мест, поликлиника на 600 посещений, больница на 215 коек, три кабинета врачей общей практики, а также набережная, пляж, парк, прогулочные и спортивные зоны. Целиком его планируется завершить к 2026 году.

В пресс-службе «Группы ЛСР» заявили, что в компании не видят правовых оснований для возбуждения уголовного дела из-за строительства в северной части Васильевского острова ввиду отсутствия доказательств совершения незаконных действий.

Представитель девелопера указал, что об этом свидетельствуют многочисленные проверки, которые каждый раз подтверждали законность проводимых работ. «Мы воспользуемся всеми законными способами для реагирования на данную ситуацию»,— заключили в компании.

В ЛСР подчеркивают, что все работы ведутся строго в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

После визита Александра Бастрыкина к новому расследованию подключились специалисты центрального аппарата ведомства. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена соответствующая судебно-экологическая экспертиза, на время которой стройка на данной территории будет остановлена, сообщили в ведомстве.

Добавим, что, по данным исследования, проведенного в мае 2022 года агентством «АСИ Санкт-Петербург», в целом жители города положительно относятся к созданию искусственных территорий. Согласно анализу, 27% опрошенных респондентов высказались в поддержку создания новых намывов, 18% скорее поддержали, а 19% — категорически против. Кроме того, анализ показал, что население Васильевского острова удовлетворено качеством своей жизни на текущий момент: 40% им скорее удовлетворены, а 28% — полностью.

Во время апрельского визита в Санкт-Петербург лидера «Справедливой России — За правду» и депутата Госдумы Сергея Миронова инициативная группа граждан пожаловалась лидеру фракции на проблемы, связанные с Северным намывом. Активисты обеспокоены экологическим будущим территории, а также посетовали на шум и пыль, которые создают грузовики, перевозящие на объекте песок. После этой встречи господин Миронов направил запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить законность строительства.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург