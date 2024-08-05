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Коммерсантъ FM
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Ставропольского депутата взяли как мошенника

В отношении парламентария возбуждено дело

В Ставрополе под арест до 30 сентября отправлен генеральный директор консалтинговой группы СРВ, депутат Ставропольской краевой думы Роман Савичев. Он был задержан сотрудниками УФСБ края по подозрению в попытке получить 50 млн руб. за содействие в освобождении из-под стражи с последующим прекращением уголовного преследования экс-министра дорожного хозяйства Ставропольского края Игоря Васильева. В отношении «решальщика» в следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР) по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество в особо крупном размере».

Роман Савичев

Роман Савичев

Фото: asrv.ru

Роман Савичев

Фото: asrv.ru

По данным следствия, в июле текущего года Роман Савичев узнал, что в отношении экс-чиновника ставропольского правительства Игоря Васильева возбуждено очередное уголовное дело и по ходатайству следствия тот заключен под стражу. Депутат предложил сыну экс-министра свое посредничество в решении вопроса о переводе его отца под домашний арест, а затем и прекращении его уголовного преследования с помощью «третьих лиц» из числа его многочисленных знакомых в правоохранительных органах. Эту услугу Роман Савичев оценил в $500 тыс., к которым добавил еще 5 млн руб.— за свои посреднические услуги. Затем он организовал родственнику чиновника встречу в Москве с некими людьми, которые якобы должны были помочь бывшему министру выйти из СИЗО. Правда, встреча с московскими «решальщиками» проходила уже под контролем сотрудников УФСБ Ставрополья, куда сын господина Васильева обратился с заявлением.

29 июля уже в Ставрополе, в ресторане «Густав», где состоялась передача «куклы», имитирующей оговоренную сумму, депутат был взят с поличным сотрудниками УФСБ.

Ленинский райсуд Ставрополя удовлетворил ходатайство следствия, назначив Роману Савичеву в качестве меры пресечения содержание под стражей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в СКР, в рамках расследования этого дела «следователем СКР совместно с оперативными сотрудниками ФСБ в Москве проведены неотложные обыски, в ходе которых установлена причастность двух мужчин к совершенному преступлению». В настоящее время фигуранты также задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Роман Савичев — известная в крае фигура. В его биографии на сайте думы Ставропольского края значится, что он генеральный директор консалтинговой компании СРВ (расшифровывается как Савичев Роман Валерьевич).

Но больше он известен как директор юридического агентства с тем же названием. В многочисленных интервью, напечатанных в разное время в местной прессе, он рассказывал, что у его агентства не было и нет конкурентов «на рынке юридических услуг для бизнеса». Основным направлением деятельности агентства, которое сильно разрослось и даже имеет, судя по официальному сайту, собственное коллекторское подразделение, он называл «представление интересов организаций и индивидуальных предпринимателей в арбитражных судах», а также участие в корпоративных войнах, «в ходе которых часто право собственности переходит из одних рук в другие».

В 2019 году депутат был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в том же году «за существенный вклад в социально-экономическое развитие края и многолетнюю добросовестную работу» губернатор Ставрополья наградил его медалью «Герой труда Ставрополья». Имеется у него и множество других наград.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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