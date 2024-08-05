Криптовалюты задавили политикой и экономикой

Криптовалюты следуют в негативном тренде мировых фондовых рынков. Курсы биткойна и эфира обновили многомесячные минимумы, а за неделю эти ведущие криптовалюты потеряли в цене десятки процентов. Провоцируют панические продажи мелких инвесторов и политические новости, и локальные новости крипторынка. Впрочем, крупные инвесторы уже начали «подбирать» подешевевшие криптоактивы, что может свидетельствовать о прохождении локального спада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Снижение на фондовых рынках, особенно в сегментах высокотехнологичных компаний, негативно отражается и на криптовалютном рынке. По данным Coinmarketcap, в понедельник курс биткойна опускался до $49 тыс.— минимума с 12 февраля. По сравнению с закрытием торгов в воскресенье снижение достигало 16%. Даже с учетом последующего восстановления до $51,4 тыс. снижение стоимости ведущей виртуальной валюты за неделю составило 25%. Курс эфира падал до $2,63 тыс., минимума с декабря 2023 года. За неделю эфир подешевел почти на 33%.

Среди негативных факторов участники рынка указывают и подъем ключевой ставки Банком Японии, и возросшую неопределенность по динамике базовой ставки ФРС на фоне слабых данных по рынку труда в США. По словам основателя TerraCrypto Никиты Вассева, «страх инвесторов перед возможной рецессией усилил отток капитала из рисковых активов, на этом фоне резко возрос спрос на активы — безопасные убежища, такие как золото и швейцарский франк». При этом, как отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, «новички, которые ждали биткойн по $100 тыс. на фоне халвинга, поддавшись панике, распродают свои монеты, тогда как опытные инвесторы используют ее, чтобы закупиться криптой по привлекательному курсу».

Негативно для криптовалютного рынка складываются и политические новости — в президентской гонке в США растут шансы на победу Камалы Харрис, тогда как Дональд Трамп теряет очки.

По словам Романа Некрасова, «ее позиция по крипте неясна, голосование за такого “кота в мешке”, который работает в администрации противника крипты Джо Байдена,— не самая привлекательная идея для инвесторов».

Давление на рынок оказывают массированные распродажи криптовалюты. Как обращает внимание основатель MarsDAO Владислав Утушкин, накануне Jump Crypto разблокировал 120 тыс. wETH (токен, в качестве обеспечения которого выступает ETH, более $260 млн.— “Ъ”) в Lido (сервис, позволяющий депонировать криптовалюту в стейкинг-контракт и получить взамен равную сумму токенов.— “Ъ”) и реализовал большую их часть, что способствовало падению курса Ethereum. Продолжает оказывать давление на рынок и выплаты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox (уже месяц выплачивает задолженность кредиторам, общая сумма оценивается более чем в $8 млрд).

Вместе с тем, как отмечает Никита Вассев, на фоне распродажи традиционно растет доля биткойна в общей капитализации крипторынка — это говорит о том, что «BTC рассматривается инвесторами как наиболее стабильный криптовалютный актив».

В настоящее время капитализация биткойна превышает $1 трлн, а доля — приближается к 56%, тогда как в начале года опускалась ниже 50%. Капитализации эфира составляет $275 млрд, а его доля на крипторынке превышает 16%.

Впрочем, эксперты не исключают, что локальный пик падения пройден. Как считает Владислав Утушкин, в данный момент наблюдается Flash Crash («молниеносный обвал»), после чего обычно происходит отскок примерно на 5–10%. Роман Некрасов также считает, что «вероятно, дно уже пройдено», указывая, что «“киты” (крупные инвесторы.— “Ъ”) лихорадочно закупаются криптой, а значит, уверены в долгосрочной перспективе роста рынка».

Ксения Куликова