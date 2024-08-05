Европа катится за Азией

Падение фондовых рынков, начавшееся в Азии, перешло и на Европу. В начале торгов ведущие европейские индексы уже потеряли около 2%. В числе пострадавших — высокотехнологичные компании. Российский рынок, несмотря на некоторую изоляцию от мировых фондовых площадок, также продолжил снижение, обновив к 12:00 минимум с начала июля 2023 года. При открытии торгов в США индекс Dow Jones потерял больше 1000 пунктов, снизившись на 3%, а индекс высокотехнологических компаний Nasdaq потерял 6% или 800 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Распродажа на фондовых рынках Азии перекинулась и на европейский рынок, хотя и с меньшим накалом. В начале торговой сессии ведущие европейские индексы снизились в пределах 2%. При этом британский FTSE 100 остается в узком диапазоне значений последних трех месяцев, германский DAX обновил полугодовой минимум, а французский CAC 40 опустился до значений ноября 2023 года. К 12:00 индекс Московской биржи потерял более 2,3%, а с учетом череды снижений в предыдущие месяцы российский индикатор обновил минимум с 7 июля 2023 года.

Среди поводов для продолжения игры на понижение на фондовом рынке Японии (индекс Nikkei-225 обновил минимум с начала года) эксперты называют недавнее решение центробанка страны поднять процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,25%. К тому же Банк Японии намекнул и на возможные дальнейшие ее повышения. По словам портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, «этот шаг контрастирует с многолетней политикой сверхнизких ставок и вызвал значительное укрепление иены по отношению к доллару».

Японская иена поднялась до максимума с начала года — ¥142 за доллар.

Укрепление японской валюты продолжается второй месяц, и за это время она подорожала по отношению к американской валюте более чем на 11%. Как поясняет эксперт, «это создает дополнительное давление на японских экспортеров, так как их продукция становится дороже за границей, снижая конкурентоспособность на международных рынках».

Впрочем, инвесторы обращают внимание и на признаки замедления экономики США. Как отмечает госпожа Николаева, последний отчет от BLS (Федеральное бюро статистики труда США) показал, что уровень безработицы в июле достиг 4,3% — максимума с 2021 года, что сопровождается неожиданно низкими показателями по росту числа рабочих мест. Вдобавок сезон отчетности американских компаний не принес положительных сюрпризов. В частности, такие гиганты, как Microsoft и Tesla, разочаровали инвесторов, а результаты Intel и даже Amazon, который сообщил о замедлении роста онлайн-продаж, усилили негативные настроения.

В понедельник ведущие фондовые индексы Европы опустились более чем на 3%, обновив многомесячные минимумы.

В лидерах падения оказались котировки компаний технологического сектора, потерявшие около 5%. Аналитики отмечают, что распродажа на рынках вызвана опасениями инвесторов в отношении вышедшей накануне слабой макроэкономической статистики США. Американская экономика демонстрирует рост, но некоторые показатели, например самый низкий за восемь месяцев индекс деловой активности в промышленности или рост числа заявок на пособия по безработице за неделю до самого высокого уровня с августа прошлого года, свидетельствуют о некотором замедлении экономики.

Эти данные усугубилось плохими отчетностями ряда крупнейших технологических корпораций. На прошлой неделе Intel сообщила о решении сократить до 15% рабочей силы — около 15 тыс. человек — из-за слабых результатов во втором квартале. В понедельник негативный настрой американской компании поддержали европейцы — ведущая немецкая технологическая компания Infineon Technologies отчиталась о сокращении выручки, а ее прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков. На фоне слабых результатов, вызванных неблагоприятной рыночной конъюнктурой, Infineon, в которой работает около 58,6 тыс. человек по всему миру, сообщила, что сократит 1400 рабочих мест и еще 1400 мест переведет в страны с более дешевой рабочей силой. После публикации отчетности и объявления о сокращении рабочих мест акции компании упали в цене на 6%.

Замедляющаяся динамика экономики США и слабые результаты технологического сектора вызывают у ряда аналитиков сомнения в целесообразности текущей политики ФРС, которая пока не решилась пойти на снижение базовой учетной ставки, чтобы стимулировать экономическую активность.

Эксперты полагают, что это может усугубить панические настроения на рынках, и призывают регулятора к срочным мерам. По их мнению, необходимо снижать базовую учетную ставку уже сейчас, чтобы успокоить инвесторов. «ФРС нужно идти на смягчение монетарной политики активнее, чем ожидалось ранее,— полагает глава швейцарской консалтингово-инвестиционной компании DeVere Group Найджел Грин.— Это нужно, чтобы избежать рецессии в крупнейшей экономике мира. ФРС уже действовала с опозданием в начале прошлого цикла, теперь она не может себе этого снова позволить. Американскому ЦБ нужно уже сейчас принять меры и начать снижать ставку с более чем 20-летнеего максимума, иначе текущие риски могут привести к жесткой посадке. Хочется надеяться, что уже на этой неделе ФРС объявит о снижении ставки на 25 б.п., а в сентябре снизит ее еще раз, чтобы ослабить спекуляции и растущее чувство паники».

Виталий Гайдаев, Евгений Хвостик