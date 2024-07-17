Криптовалюты выстрелили по Дональду Трампу

После провала в начале июля криптовалютный рынок быстро восстановился. 17 июля курс биткойна поднимался выше $66 тыс., максимального значения за месяц. Рынок смог пережить масштабные продажи криптовалюты со стороны властей Германии и выплаты кредиторам обанкротившейся биржи Mt.Gox. А позитива инвесторам добавило ожидание победы в президентских выборах США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптоиндустрии, и скорой регистрации биржевых фондов на эфир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, 17 июля биткойн обновил месячный максимум, достигнув отметки $66,1 тыс. Даже с учетом коррекции во второй половине дня, котировки BTC выросли за неделю на 12%. Другие криптовалюты традиционно повторяли динамику биткойна — в частности, котировки эфира за неделю прибавили 10%, поднявшись до $3,4 тыс.

Уверенное восстановление котировок криптовалют в последние несколько дней эксперты связывают с рядом причин. Так, выросли перспективы избрания Дональда Трампа после неудачного покушения на него в минувшие выходные. «Трамп считается в криптоиндустрии более предпочтительным кандидатом, так как он неоднократно делал заявления о ее поддержке. Кроме того, он объявил вице-президентом сторонника криптовалют и BTC-инвестора Джей Ди Вэнса»,— пояснил директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

По словам эксперта, пользователи платформы Polymarket сейчас оценивают шансы Дональда Трампа на победу в рекордные 71%.

В дополнение к этому инвесторы постепенно отходят от шока, связанного с выплатами кредиторам обанкротившейся биржи Mt.Gox, а также снижения давления других продавцов, указывает основатель Cross Finance Александр Мамасидиков. С начала июня немецкие власти начали продавать биткойны, конфискованные ранее у пиратской медиаплатформы Movie2k.to. На начало года их количество оценивалось в 49,9 тыс. штук (около $2,25 млрд). Продажи шли как через централизованные биржи, так и напрямую инвесторам, а последняя партия (3,85 тыс. BTC) была реализована 13 июля. На это наложились и выплаты кредиторам Mt.Gox, которые стартовали 5 июля, а общая сумма оценивалась в 140 тыс. BTC (более $8 млрд). «Крупные кредиторы Mt.Gox, скорее всего, если и решались на продажу полученных биткойнов, то делали это на внебиржевых площадках. А многие явно предпочли придержать криптовалюту, ориентируясь на "бычий" прогноз по биткойну»,— указывает Антон Торопцев.

Положительным фактором является и переход ФРС к снижению ключевой процентной ставки. По мнению господина Мамасидикова, эти действия могут повысить привлекательность таких высокорискованных активов, как криптовалюта. В частности, последние данные по инфляции в США свидетельствуют о ее замедлении (в июне она составила 3% в годовом исчислении против 3,3% в мае), что повышает шансы на снижение ключевой ставки. Согласно срочному контракту FedWatch, торгуемому на бирже CME, с вероятностью 93,5% ФРС на заседании в сентябре снизит ставку на 25 б. п., до 5–5,25%.

Среди ближайших позитивных событий эксперты выделяют ожидаемое одобрение спотовых ETF (биржевых фондов) на Ethereum. По данным агентства Bloomberg, одобрение может произойти уже на следующей неделе. По оценке Bitget, запуск спотовых фондов на эфир способен привлечь в них в первые недели $1–4 млрд. «Это меньше, чем сумели привлечь в первые недели аналогичные фонды на биткойн (более $21 млрд за две недели.— “Ъ”), но все равно это существенные капиталовложения для новых на фондовом рынке»,— подчеркнул господин Торопцев.

Ксения Куликова