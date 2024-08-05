Многодетным семьям из закрытых белгородских сел увеличат компенсацию за аренду

Для многодетных семей из населенных пунктов Белгородской области, доступ в которые закрыт, увеличат компенсацию за аренду жилья с 30 тыс. до 40 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С предложением увеличить выплаты обратилась министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова. Она объяснила, что многодетным семьям как минимум из пяти человек очень трудно найти жилье с ежемесячной арендой 30 тыс. руб. Губернатор Вячеслав Гладков согласился с предложением, напомнив, что с 1 августа выплаты были увеличены в два раза: с 10 тыс. до 20 тыс. руб. для семей и с 15 тыс. до 30 тыс. руб. для многодетных семей.

С 23 июля нынешнего года власти Белгородской области закрыли доступ в 14 населенных пунктов, расположенных у границы с Украиной. Попасть в них теперь могут только мужчины в сопровождении военных и представителей власти и самообороны. Чиновники компенсируют аренду жилья не только жителям закрытых сел и поселков, но и тем, кто покинул другие населенные пункты после введения в них режима чрезвычайной ситуации, и тем, кто лишился жилья из-за обстрелов. На данный момент власти региона потратили на эти цели порядка 200 млн руб. Выплаты получают 1219 семей.

Заместитель губернатора Ольга Медведева на совещании рассказала, что первоначальные выплаты 10 тыс. руб. к сегодняшнему дню получили жители только восьми закрытых населенных пунктов. «Это вызывает справедливые обиды и нарекания. Кроме того, стоит остро вопрос по поводу выплат на утрату имущества. Предлагаю социальной защите проработать этот вопрос»,— сказала чиновница. Министр Елена Батанова пообещала, что выплаты организуют в течение двух недель. Также губернатор Вячеслав Гладков поручил главам районов подготовить сведения о вывозе имущества из закрытых населенных пунктов, чтобы рассчитать для жителей размер компенсаций. По его словам, власти имеют доступ в большинство сел и поселков, но в некоторые зайти невозможно.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж