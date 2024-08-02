В Казани в парке Победы отпраздновали День ВДВ

Сегодня в Казани отмечают 94-летие со дня формирования Воздушно-десантных войск России. Праздник в Казани прошел в парке Победы. Об этом сообщил корреспондент «Татар-информа».

На праздник пришли несколько сотен человек. В начале празднования вынесли знамя ВДВ, после этого в парке прозвучали гимны. Представители воздушных войск вышли на сцену и произнесли напутственные слова. После этого десантники почтили память погибших товарищей и возложили цветы к Вечному огню.

В Набережных Челнах торжество прошло у мемориала «Родина-мать». В Нижнекамске 94-летие ВДВ провели у памятного комплекса воинам-интернационалистам. В Альметьевске праздник прошел в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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