Директор застройщика «Селена» намерен погасить долги, чтобы избежать банкротства

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Краснодарскому краю обратилась в Арбитражный суд по Краснодарскому краю, чтобы признать ООО «Специализированный застройщик "Селена"» банкротом. У компании образовалась задолженность перед налоговиками в размере 988 тыс. руб. Из них порядка 100 тыс. руб. — это недоимки по взносам на пенсионное страхование и штрафы, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Директором компании-застройщика выступает депутат городского собрания Сочи Роман Кирюшин. Он заявил о намерении погасить все долги до 9 сентября этого года. Суд удовлетворил его заявление, сообщается в картотеке арбитражного суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Селена"» зарегистрировано 13 сентября 2012 года в городе Сочи. Основное направление компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Директор общества — Роман Кирюшин — является также директором и совладельцем (60%) еще одной строительной компании — ООО «КР+». Бенефициар «Селены» — Рафаэль Аветисов, совладелец застройщика ООО «АРС-Групп», общепита ООО «Лавр» и ООО «Уголек-2». Выручку ООО «СЗ "Селена"» в последний раз показывало в 2021 году — 6,9 млн руб., убыток по итогам 2023 года — 1,3 млн руб. Кредиторская задолженность общества по итогам прошлого года составляла 225 тыс. руб., зато дебиторская — почти 29 млн руб.

2 апреля 2024 года, Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Специализированный застройщик "Селена"». Временным управляющим должника утверждена член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига"» Наталья Павленко.

Заседание по итогам погашения требований к должнику назначено на 8 октября текущего года.

Александра Каверина