Бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова доставили в Вахитовский районный суд г. Казани для избрания меры пресечения, сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Сергей Миронов прибыл в суд на костылях. Журналистам он сообщил, что у него некроз обеих ног.

В марте этого года бывший глава был уволен по причине утраты доверия, после прокуратура инициировала конфискацию 63 объектов недвижимости, принадлежащих ему и его родственникам, общей стоимостью 308,3 млн руб. Исследование показало, что стоимость этих активов в 22 раза превышает 10-летние доходы самого Сергея Миронова и его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях Фото: Зарина Акбирова Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях Фото: Зарина Акбирова Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях. Фото: Зарина Акбирова Следующая фотография 1 / 3 Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях Фото: Зарина Акбирова Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях Фото: Зарина Акбирова Бывшего главу Кировского и Московского районов доставили в суд на костылях. Фото: Зарина Акбирова

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

Читайте нас в Telegram