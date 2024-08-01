Астраханский суд обязал Черноярскую администрацию построить дороги к медпунктам

Суд рассмотрел дело в отношении администрации Черноярского района Астраханской области, обвиняемую в бездействии, и обязал в короткие сроки устранить нарушения в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Черноярского районного суда.

В релизе сказано, что местная администрация не обеспечила наличие подъездных путей к медицинским учреждениям сразу в двух селах. В с.Старица отсутствовала дорога к врачебной амбулатории, в с.Вязовка - к фельдшерско-акушерскому пункту. Таким образом, руководство муниципалитета нарушило не только закон о безопасности дорожного движения, но и о социальной защите инвалидов РФ.

В связи с этим суд постановил, что в течение трех после вступления решения в законную силу месяцев администрация обязана построить подъездные пути к сельским медпунктам. В настоящее время органу местного самоуправления уже необходимо приступать к исполнению требования суда.

Нина Шевченко

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