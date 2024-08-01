Из аварийных домов в Сочи в 2024 году переселят почти тысячу человек

В Сочи в 2024 году из аварийного жилья переселят 998 человек. В новые квартиры сочинцы переедут благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новое жилье горожанам предоставят в Лазаревском и Центральном районах. Дом на улице Тормахова уже введен в эксплуатацию. Здание на улице Тимирязева сдадут осенью. В них расселят жителей тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

В администрации напомнили, что за последние пять лет в регионе переселили 3,6 тыс. человек из 1,5 тыс. аварийных домов. В прошлом году новые квартиры получили более 840 человек, годом ранее — свыше 700.

Вячеслав Рыжков

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