Иностранцев привлекли к ответственности за ношение полицейской одежды в Сочи

В Хостинском районе Сочи трех граждан средней Азии привлекли к административной ответственности за незаконное ношение одежды, похожей на полицейскую форму. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции совместно с администрацией и при поддержке спецподразделения Росгвардии провели рейд по строительным объектам на улицах Ясногорской и Яна Фабрициуса. В ходе мероприятия удалось обнаружить трех иностранцев, которые носили футболки, напоминающие форму МВД. За нарушение закона о ношении полицейской одежды мужчин привлекли к административной ответственности.

Еще одного иностранца задержали за ношение панамы с символикой запрещенной организации. В отношении злоумышленника составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной федеральными законами атрибутики или символики).

В рамках рейда для проверки в отдел полиции доставили 55 иностранцев. Полицейские составили 12 административных протоколов за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания. Нарушителям грозит штраф и возможное выдворение за пределы страны. Сейчас правоохранительные органы проверяют работодателя, нанявшего нелегальных приезжих.

Мария Удовик

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