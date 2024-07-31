Олег Кузьмин получил должность главы Котовского района Волгоградской области

Новым главой Котовского района Волгоградской области стал Олег Николаевич Кузьмин. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Решение о назначении Олега Кузьмина на новый пост приняла Котовская районная Дума. Нового главу руководству предприятий и организаций района представил замгубернатора Геннадий Шевцов. Он призвал Олега Кузьмина уделить особое внимание прямому общению с проживающими в Котовском районе гражданами.

Новому главе в первую очередь предстоит заняться обеспечением бесперебойной работы сферы ЖКХ, улучшением качества жизни населения Котовского района. Среди главных задач нового руководителя пресс-службе назвали развитие социальной инфраструктуры.

Олег Кузьмин родился в селе Купцово Котовского района. Окончил Волгоградский политехнический институт по специальности инженер-механик. Более десяти лет посвятил службе в Государственной противопожарной службе МЧС России. 53-летний чиновник в 2016 году занял пост замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту в администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Павел Фролов

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