«Россети» направят свыше миллиарда на модернизацию сетевой инфраструктуры Астраханской области

ПАО «Россети» собирается инвестировать в сетевой комплекс Астраханской области более 1 млрд руб. Об этом сообщил главе региона Игорю Бабушкину на рабочей встрече в Москве гендиректор организации Андрей Рюмин.

Глава «Россетей» отметил, что в течение последних трех лет показатели отпуска электроэнергии из сети потребителям региона демонстрируют исторические максимумы. Для этого, как подчеркнул господин Рюмин, необходимо заблаговременно расширять возможности инфраструктуры, делать ее более надежной.

Губернатор же сообщил, что в настоящее время специалисты «Россетей» активно готовятся к грядущему отопительному сезону в Астраханской области. Он добавил, что с начала этого года организация провела ремонт на 433 высоковольтных и трансформаторных подстанциях. Кроме того, было отремонтировано около 400 км линий электропередачи.

Отмечается, что в нынешнем году в Астраханской области намерены реконструировать подстанцию 35 кВ «Началово», провести работы по модернизации магистральных питающих центров 220 кВ «Черный Яр», «Рассвет», «Нефтепровод», а также внедрить энергоэффективные решения на подстанции 500 кВ «Астрахань».

Павел Фролов

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