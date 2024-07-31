В Саратове для строительства моста через Волгу изымут 116 земельных участков

В рамках строительства южного обхода Саратова, включающего новый мост через Волгу, изымут 116 частных землевладений. Информация об этом содержится в документации на планировку территории, утвержденной Росавтодором.

В Гагаринском районе Саратова будет изъят один участок, принадлежащий ТОО «Хмелевское». В Энгельсском районе в собственность Росавтодора передадут остальные 115 участков, расположенных в пяти СНТ: «Аванград», «Заря», «Политехник-2», «Путеец» и «Химик-5» в створе переправы рядом с устьем реки Мечетка.

Помимо земельных участков, у собственников будут изъяты дома, дачи, бани, нежилые и хозяйственные постройки, туалеты. Полный перечень изымаемых объектов доступен на сайте мэрии Саратова. Ранее губернатор Роман Бусаргин обещал, что жилые дома изымать не будут, а владельцы дач получат компенсации.

Идея строительства южного обхода Саратова с мостом через Волгу была выдвинута главой региона Романом Бусаргиным летом 2022 года. Ориентировочная стоимость проекта в августе 2022 года составляла 134,4 млрд руб.

В конце 2023 года Росавтодор на три года зарезервировал земли для строительства южного обхода Саратова. Закончить работы планируют в 2026 году.

Никита Маркелов

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