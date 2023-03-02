В обход миллиардов

Стоимость Южного обхода Саратова с мостом через Волгу снизилась на 46 млрд руб. Об этом стало известно по итогам совещания с участием представителей Росавтодора и Нижне-Волжского управления автомобильных дорог в Москве. Росавтодор предложил новый вариант трассировки моста, что привело к удешевлению проекта. Сейчас его стоимость оценивается в 134,4 млрд руб. Эксперты предполагают, что это могло произойти за счет упрощения трассы и ее ­инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость строительства объездной дороги вокруг Саратова может еще измениться

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Стоимость строительства объездной дороги вокруг Саратова может еще измениться

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росавтодор предложил новый вариант трассировки Южного обхода Саратова. Его обсудили на совещании в Москве с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей Росавтодора Романа Новикова и Нижне-Волжского управления автомобильных дорог Сергея Логунова и депутатов. Об этом сообщает Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Протяженность обхода вместе с мостом через Волгу не изменится и составит 46,3 км, из которых 11,9 км — мост (первоначально протяженность моста составляла 15,5 км). Как утверждают чиновники, новая трассировка удешевит проект на 46,3 млрд руб.: его стоимость составит 134,4 млрд руб. вместо 180,7 млрд руб., как планировалось изначально. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что в зону строительства обхода не попадут частный сектор и многоквартирные жилые дома.

Источники «Ъ» в строительной сфере полагают, что такое удешевление проекта только за счет сокращения длины мостового перехода притом, что общая длина Южного обхода не меняется, невозможно. «Снизить стоимость строительства на 46 млрд руб. только за счет изменения трассировки нельзя. Скорее всего, из проекта исключены затраты на выкуп земельных участков, снос и расселение жилья, а также может быть изменена полосность дороги. Кроме того, насколько нам известно, пока еще не проводились геологические изыскания, в ходе которых могут появиться (или исчезнуть) еще какие-то затраты, поэтому скорее всего и названная сейчас стоимость объекта не окончательная»,— полагает собеседник «Ъ» в одной из строительных компаний, отмечая, что достоверно об этом могут говорить только люди, знающие разницу между двумя проектами.

Собеседник «Ъ» в другой строительной компании отметил, что рассуждать о затратах на строительство объекта сейчас бессмысленно. «Стоимость такого объекта складывается из очень большого количества составляющих, которые нам неизвестны. Я мог бы предположить, что приняли решение изменить материал, из которого будет построен мост. Например, хотели сначала строить из металла, а решили из железобетона. Но у металла такое преимущество — из него можно делать огромные пролеты. Из железобетона бывают пролеты 33 м, 42 — очень редко. Следовательно, это большое количество опор. Стоимость опор зачастую составляет 60% от стоимости всего сооружения. Исходя из этого, это тоже никакой экономии не даст»,— отметил он.

Источник «Ъ», близкий к правительству Саратовской области, отметил, что при обсуждении проекта говорилось, что стоимость Южного обхода не превысит 120–130 млрд руб., поэтому есть смысл в будущем ждать новых заявлений об удешевлении работ.

«Ъ» писал, что в конце прошлого года саратовские власти анонсировали начало строительства обхода в 2023 году. Объект должен стать продолжением объездной дороги и замкнуть кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой Саратов — Озинки.

Официально старт строительству дали в январе этого года из Москвы в режиме видео-конференц-связи. Изначально саратовские чиновники планировали, что мост через Волгу будет построен к 2030–2031 годам, однако Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о сокращении срока и сдачи объекта за три года — к 2026му. Спустя несколько дней во время встречи с общественниками в Саратове председатель Госдумы сообщил, что техническое задание по строительству обхода изначально было сформулировано неправильно, и это привело к увеличению расходов на объект. Он рассказал, что прорабатываются варианты сокращения трассировки и снижения стоимости. В феврале был презентован новый вариант Южного обхода с мостом. В социальных сетях появилось фото схемы моста. Согласно ей предполагалось, что мост будет выходить к поселку Приволжский, а для создания развязки на пересечении с улицей Гагарина якобы потребуется изъятие земельных участков, часть из которых находится на территории садовых некоммерческих товариществ «Волга» и «Авангард». Это вызвало беспокойство среди жителей. Губернатор опроверг информацию о возможном изъятии земельных участков, назвав ее фейком. По его словам, специалисты Росавтодора просчитывают, как вписать мост и подъезды к нему в существующие транспортные развязки. Рассматриваются участки за пределами населенных пунктов.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов предполагает, что удешевить проект могла более простая трасса.

«Удешевить проект можно за счет нескольких факторов. Вопервых, за счет изменения его трассы — например, она может пройти через земли с лучшими геологическими условиями, чем раньше, что не потребует их укрепления, или трасса может обойти какие-либо уже лежащие в земле коммуникации, что не потребует их перекладки»,— отметил он.

Еще один возможный фактор — более простая инфраструктура. «Втретьих, могут быть привлечены новые поставщики товаров и услуг для строительства трассы, более дешевые, чем ранее: например, песок и гравийно-щебеночную смесь будут возить из более близких карьеров, а спец­одежду для работников будут приобретать в больших объемах, что обеспечит скидку при ее покупке,— отметил он.— Важно, чтобы удешевление проекта не отразилось на качестве дороги, необходимо обеспечить всесторонний контроль ­строительства».

Марина Ковалева, Сергей Петунин