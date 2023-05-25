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Коммерсантъ FM
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Власти пообещали владельцам изымаемых для строительства Южного обхода дач компенсации

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал компенсации собственникам недвижимости, которую изымут для строительства Южного обхода и нового моста через Волгу. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. Ранее о том, что проект утвержден, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам губернатора, Южный обход начнется от трассы на Волгоград (Р-228) рядом с поселком Ивановский и пройдет мимо села Колотов Буерак и поселка Хмелевка. Мост через Волгу будет иметь длину 11,8 километра и выведет на территорию Энгельсского района. Там трасса будет проложена между оврагами и через поля с поворотом у поселка Лощинный к трассе Саратов-Ершов-Озинки (А-298).

Губернатор признал, что для реализации проекта потребуется изъять часть земельных участков в частной собственности. В Саратове это касается одного дома, в Энгельсском районе — около 90 участков в нескольких СНТ. Собственникам обещают компенсацию по среднерыночной стоимости или предложат аналогичный участок в другом месте. Губернатор также пообещал встретиться с дачниками, чтобы ответить на их вопросы.

Проект Южного обхода с новым мостом выставлен на общественные обсуждения до 2 июня.

Никита Маркелов

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