В Новосибирске обрушился откос пешеходного моста через реку Тула

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о мерах по недопущению обрушения пешеходного моста через реку Тулу на ул. Тульской, 417. Комиссия гпо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) признала ситуацию критической, сообщает горадминистрация.

Мэр дал поручение разработать проектное решение на проведение работ по ликвидации обрушения откоса со стороны ул. Тульской. Также было поручено организовать ежедневный мониторинг за состоянием объекта. Кроме того, после проведения работ необходимо провести ремонтные работы. Проход по мосту временно будет закрыт.

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Александра Стрелкова