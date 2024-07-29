Прожиточный минимум в Тюменской области увеличится почти на 2,5 тысячи рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2025 году составит 17 733 рубля. Соответствующее постановление подписал губернатора Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года»,— рассказали в правительстве. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 руб., для пенсионеров — 15 250 руб., для детей — 17 201 руб.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Тюменской области увеличился на 6,2%. На душу населения он составил 15 254 руб. В 2023 году он составлял 14 375 руб., что на 456 руб. больше, чем было в 2022 году — 13 919 руб.

Полина Хабарова

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