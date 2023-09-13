Прожиточный минимум в Тюменской области с 2024 года повысят почти на 900 рублей

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Тюменской области увеличится на 6,2%. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на душу населения он составит 15 254 руб. В 2023 году он составляет 14 375 руб., что на 456 руб. больше, чем было в 2022 году — 13 919 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правительства, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 16 627 руб., для пенсионеров — 13 118 руб., а для детей — 14 796 руб. В 2023 году для трудоспособного населения региона он составлял 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 14 176 руб.

Напомним, по итогам 2022 года в регионе за чертой бедности живет 12,4% населения. В рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов Тюменская область занимает 31 место.

Полина Хабарова

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